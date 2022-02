OnePlus Nord CE 2 5G gepresenteerd: 359 euro en supersnel laden

OnePlus komt met een serieuze aanval in het middensegment. We maken kennis met de OnePlus Nord CE 2 5G; welke veel voor relatief weinig biedt.

OnePlus Nord CE 2 5G

Als opvolger van de OnePlus Nord CE 5G, is nu de tweede generatie officieel gepresenteerd. Het merk heeft vanmiddag het doek gehaald van de OnePlus Nord CE 2 5G. Het moet de OnePlus-features, samen met een 3,5 millimeter aansluiting, microSD-geheugenkaart ruimte en 5G beschikbaar maken in het middensegment.

Het meest in het oog springend is het razendsnelle opladen; de 4500 mAh batterij van het toestel kan met een kracht van 65W opgeladen worden. Dat is in deze prijsklasse ontzettend snel. De oplader wordt ook meegeleverd, iets wat anno deze tijd niet altijd vanzelfsprekend is.

Specificaties

De OnePlus Nord CE 2 5G wordt geleverd met een 6,43 inch AMOLED-scherm, welke een Full-HD+ resolutie levert met een verversingssnelheid van 90Hz. In het scherm is de vingerafdrukscanner geïntegreerd. Er is 8GB RAM-geheugen, 128GB opslagruimte en ruimte voor zowel de geheugenkaart als dual-sim. Dit gaat dus niet ten koste van de tweede simkaart. De telefoon is slechts 7,8 millimeter dik en is leverbaar in de kleuren Bahama Blue en Gray Mirror.

OnePlus heeft ook verbeteringen voor de camera klaargezet. De triple-camera biedt een 64 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel macrolens. De camera-app biedt Nightscape voor de beste nachtfoto’s en ook kun je de portretmodus gebruiken.

Aan boord van de nieuwe OnePlus Nord CE 2 5G vind je een Dimensity 900 chipset van MediaTek. Op de markt komt het toestel met Android 11, met OxygenOS 11. In de tweede helft van 2022 komt Android 12 beschikbaar, samen met OxygenOS 12. OnePlus bevestigt dat het toestel twee jaar Android-updates krijgt en drie jaar beveiligingsupdates.

Verkrijgbaarheid

Je kunt de OnePlus Nord CE 2 5G vanaf 3 maart bestellen; vanaf 10 maart is hij breed beschikbaar. De prijs van de Nord CE 2 5G komt uit op 359 euro.