OnePlus Nord CE 2 Lite verschijnt in het nieuws

Een nieuwe telefoon van OnePlus gaat rond in het geruchtencircuit. De telefoon in kwestie is de OnePlus Nord CE 2 Lite, als variant op de Nord CE 2 die eveneens dit jaar verwacht wordt.

OnePlus Nord CE 2 Lite

De fabrikant heeft dit jaar enkel nog de OnePlus 10 Pro (voor China) aangekondigd, maar er worden nog veel meer toestellen verwacht dit jaar. Denk aan de OnePlus Nord 2T en de Nord CE 2. Echter is nu de OnePlus Nord CE 2 Lite opgedoken in het geruchtencircuit. Deze telefoon moet gaan beschikken over het 5G-netwerk en dus in het mid-end segment geplaatst worden. Volgens het gerucht dat nu is opgedoken, zou OnePlus de telefoon willen voorzien van een 6,59 inch Full-HD+ scherm en zou deze doorlopen aan de zijkanten.

De telefoon krijgt mogelijk de Snapdragon 695 en 6/8GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen moet uitkomen op 128GB/256GB. De OnePlus Nord CE 2 Lite krijgt voor het maken van foto’s een triple-camera met 64MP hoofdlens met tweemaal een 2MP lens. De front-camera moet uitkomen op 16MP en verder wordt gesproken over een 5000 mAh accu met 33W snelladen. Foto’s van het toestel ontbreken nog, zodra er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

Onbekend is nu of de smartphone alleen voor India verschijnt, of dat deze ook in Europa uitgebracht zal worden.