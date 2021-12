Eerste blik op OnePlus Nord 2 CE: dit zijn de renders

Nadat we van de week al de eerste specificaties te horen kregen over de OnePlus Nord 2 CE, is het nu de beurt aan beelden van het toestel. We krijgen hiermee een eerste blik van de smartphone.

OnePlus Nord 2 CE in beeld

Langzaam maar zeker worden we steeds wijzer over de nieuwe OnePlus Nord 2 CE. De nieuwe smartphone moet de huidige Nord CE opvolgen. Van de week kwamen de specificaties binnenrollen over de nieuwe telefoon, en dankzij een nieuwe bron krijgen we de eerste beelden van het apparaat te zien.

Het ontwerp doet denken aan de huidige OnePlus Nord 2 en die van andere smartphones van de fabrikant. In de cameramodule achterop zijn drie camera’s te vinden. Aan de voorkant zien we een front-camera in de linker bovenhoek. Naar verluidt zou de Nord 2 CE verkrijgbaar zijn in donkergrijs en olijfgroen.

Dankzij de eerdere informatie weten we dat we een 6,4 inch OLED-scherm krijgen op de OnePlus Nord 2 CE. De smartphone krijgt een Dimensity 900 chipset van MediaTek, ondersteuning voor 5G, een 4500 mAh accu met 65W en natuurlijk Android 12 met OxygenOS 12. Het toestel wordt begin 2022 verwacht.