OnePlus Nord N20 renders opgedoken: nieuwe smartphone met vleugje OnePlus X

We zien weer een nieuwe OnePlus smartphone. De fabrikant werkt aan de OnePlus Nord N20, als opvolger van de eerder uitgebrachte Nord N10. We zien bij het nieuwe toestel wat invloed van de OnePlus X die in 2015 werd uitgebracht.

OnePlus Nord N20 renders

Als opvolger van de OnePlus Nord N10 die eind 2020 werd uitgebracht, is er nu de OnePlus Nord N20. Deze smartphone zal eveneens voorzien zijn van ondersteuning tot het 5G-netwerk, en krijgt daarnaast een ander design dan haar voorganger. OnePlus zal met het toestel wat invloeden van de in 2015 uitgebrachte OnePlus X terughalen. Zo zien we duidelijk afgewerkte randen met een kenmerkend design. Het ontwerp bevat verder een selfie-camera in een opening in de linkerhoek van het scherm.

Volgens OnLeaks is de nieuwe OnePlus Nord N20 voorzien van een 6,43 inch AMOLED-scherm. We zien verder een Snapdragon 695 octa-core processor. Voor het maken van foto’s is de OnePlus Nord N20 voorzien van in totaal drie camera’s. Dit is een 48 megapixel hoofdcamera, een macrolens en een een dieptelens. De smartphone krijgt verder de afmetingen 159,8 x 73,1 x 7,7 millimeter. Als we afgaan op de beelden zien we dat een alert-slider gemist moet worden. Die handigheid zagen we overigens ook niet bij de Nord N10 terug.

Het is onzeker of de OnePlus Nord N20 ook in Nederland uitgebracht gaat worden. De smartphonefabrikant zal de Nord N20 uitbrengen in India en ‘enkele Europese landen’.

