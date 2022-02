OnePlus gaat nog niet met nieuwe schil van Oppo en OnePlus werken

Dat OnePlus en Oppo tot hetzelfde moederbedrijf horen, heeft verschillende voordelen. Vorig jaar werd bekend dat OxygenOS en ColorOS samengevoegd worden, maar dat is nu uitgesteld.

Uitstel voor Oppo/OnePlus-skin

Eerder werd al duidelijk dat Oppo’s ColorOS en OnePlus’ OxygenOS samengevoegd gaan worden, waardoor bepaalde functies en mogelijkheden samengesmolten gaan worden. Deze nieuwe versie werd verwacht met de release van de OnePlus 10 Pro, maar dat lijkt nu toch niet helemaal het geval te zijn.

Er is nieuwe informatie hierover binnengekomen, waaruit duidelijk wordt dat de OnePlus 10 Pro niet de nieuwe schil zal krijgen. In plaats daarvan zou deze smartphone nog geleverd worden met OxygenOS 12. Dit is de huidige schil die OnePlus ook uitrolt met de Android 12 update op bijvoorbeeld de 9-serie. De OnePlus 10 Pro is weliswaar voor China al gepresenteerd; daar verschijnt hij standaard al met ColorOS van OnePlus.

Als de geruchten kloppen, staat de aankondiging van de nieuwe OnePlus 10 Pro in maart gepland voor Europa.