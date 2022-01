‘Dit is wat we van OnePlus kunnen verwachten in 2022’

OnePlus zal dit jaar weer meerdere nieuwe producten aankondigen, zo wordt duidelijk uit nieuwe informatie. De fabrikant komt onder andere met een nieuwe Nord-smartphone, de OnePlus 10 Pro en een reeks nieuwe accessoires.

Plannen van OnePlus in 2022

Ook dit jaar zullen we nieuwe producten gaan zien van OnePlus. Dat was natuurlijk al duidelijk, aangezien de OnePlus 10 Pro al is aangekondigd voor de Chinese markt, en we hem ook in Europa kunnen verwachten. Als de informatie uit de tweet klopt, dan kunnen we de OnePlus 10 Pro in maart van dit jaar verwachten. In de tweet wordt niks gezegd over de OnePlus 10, en lijkt het erop dat we alleen het Pro-model te zien krijgen.

De planning is dat we in februari ook de OnePlus Nord N20 gaan zien. In april moet de Android 12 update verspreid worden met de vernieuwde skin, waarbij OxygenOS samengevoegd wordt met ColorOS van Oppo. Gedurende de komende maanden zullen we ook een nieuwe smart tv, een ANC-nekband en nieuwe oordopjes.

