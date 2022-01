OnePlus teast: de OnePlus 9RT wordt in meer landen uitgebracht

OnePlus heeft een teaser geplaatst, waarbij het nieuws over de OnePlus 9RT gaat. De smartphonefabrikant brengt de OnePlus 9RT in meer landen uit, waar deze telefoon eerder alleen voor China bedoeld was.

OnePlus 9RT voor meer landen

De OnePlus 9RT was de enige smartphone die door de Chinese fabrikant aan het eind van 2021 werd aangekondigd. Er verscheen namelijk geen OnePlus 9T; alleen de OnePlus 9RT, maar deze werd niet in Europa uitgebracht. Dat kan zomaar binnenkort gaan veranderen, want het merk maakt bekend dat de OnePlus 9RT breder aangeboden zal worden. In ieder geval in India, want het merk heeft op het lokale social media-account daarover een post gedeeld, waarbij het nieuws gedeeld wordt in morse code. Er is nu niks bekend over een komst van het toestel naar Europa.

De OnePlus 9RT is een toestel met prima specificaties. Er is een 6,62 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een Snapdragon 888 chipset en 8/12GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 128 of 256GB aan opslagruimte. De accu met een capaciteit van 4500 kan met 65W snel opgeladen worden. Daarbij heeft de telefoon een triple-camera met 50MP hoofdsensor. Omgerekend zou de prijs hier uitkomen rond de 580 euro. Met de release van de OnePlus 10 (Pro) lijkt het niet heel erg voor de hand te liggen dat de RT hierheen komt, al wordt het ook niet uitgesloten.

OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro