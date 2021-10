OnePlus 9RT aangekondigd; met Snapdragon 888 en OLED-scherm

De OnePlus 9RT is de nieuwste aanwinst in het smartphoneportfolio van de Chinese fabrikant. Aan boord van de nieuwe 9RT zien we een Snapdragon 888 chipset met een betere koeling, en andere high-end specs.

OnePlus 9RT

Waar de OnePlus 9R een verbetering was op de OnePlus 8T, moet de OnePlus 9RT een upgrade zijn op de eerder gepresenteerde OnePlus 9R. Het design is herkenbaar OnePlus, waarbij gekozen kan worden uit de kleuren zwart, zilver en groen. De telefoon heeft een plat scherm met een grootte van 6,62 inch. Dit betreft een AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Uiteraard kan het scherm overweg met HDR10+ content. OnePlus belooft verder 4D haptische feedback, drie WiFi-antennes voor het beste ontvangst en in het scherm is de vingerafdrukscanner geplaatst.

De OnePlus 9RT biedt een Snapdragon 888 chipset, waarbij de fabrikant nu extra aandacht heeft besteed aan het koelen van de telefoon. De warmteafvoer moet met 20 procent gestegen zijn. Keuze is er uit 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslagruimte. Voor de foto’s is er een 50 megapixel hoofdcamera met OIS. De 16MP lens zorgt voor de groothoekfoto’s en ook zien we een 2 megapixel macrolens. Voorop blijft de resolutie 16 megapixel.

Het lijstje met specificaties wordt verder aangevuld met een 4500 mAh accu met ondersteuning voor het 65W snel opladen van de batterij. Draadloos laden is niet aanwezig op de smartphone.

Voor nu is de OnePlus 9RT alleen aangekondigd voor de Chinese markt. Er is met geen woord gerept over een release in andere landen. De OnePlus 9R is niet in ons land uitgebracht, we vermoeden dat we ook de 9RT hier niet zullen zien.

