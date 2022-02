‘OnePlus Nord 2T komt in mei en wordt mogelijk iets duurder’

Er is nieuwe informatie binnengekomen over de nieuwe OnePlus Nord 2T. Het lijkt er in ieder geval op dat deze duurder zal worden dan de OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2T aankondiging in mei

Hoewel we in Europa eerst onze ogen gericht hebben op de nieuwe OnePlus 10 Pro, welke in de komende maanden verwacht wordt, is er nog een toestel in het geruchtencircuit opgedoken. Het is de OnePlus Nord 2T, als opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Nord 2. Deze smartphone won al een DroidApp Award en ook in de OnePlus Nord 2 review waren we positief.

Eerder werd al duidelijk dat de telefoon een MediaTek Dimensity 1300 chipset, welke een kleine verbetering moet zijn op de eerdere Dimensity 1200 processor. Nu meldt een leaker dat het toestel tussen april en mei in India gepresenteerd zal worden. Of dit betekent dat hij ook gelijk voor Europa gepresenteerd wordt, is niet duidelijk. We verwachten later ook nog de OnePlus Nord CE 2, zo werd eerder uit geruchten duidelijk.

De prijs van de OnePlus Nord 2T komt mogelijk wel iets hoger te liggen. Er wordt een beginprijs genoemd van tussen omgerekend de 360 en 477 euro. De huidige Nord 2 begon op 399 euro. Het is goed mogelijk dat OnePlus alsnog ervoor kiest om dezelfde prijs te hanteren.