OnePlus Nord 2 krijgt in Europa eindelijk update Android 12

Sinds juni wordt de update naar Android 12 uitgerold voor de OnePlus Nord 2. Nu is het moment daar dat de update eindelijk in Europa beschikbaar is.

OnePlus Nord 2 krijgt Android 12

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk rolt OnePlus in Europa de update uit naar Android 12. Begin juni begon de fabrikant met het uitrollen van de nieuwe versie, maar door onbekende reden moesten we in Europa langer wachten totdat de update verscheen.

Peter laat weten dat hij op zijn OnePlus Nord 2 de update heeft mogen ontvangen met versienummer C.09. Al schijnt het bij sommige gebruikers ook een versienummer hoger te zitten, met C.10. Daar zijn extra bugfixes aan toegevoegd. Met de update naar Android 12 wordt de smartphone ook bijgewerkt naar OxygenOS 12 met haar nieuwe skin en beveiligingsupdate september 2022.

Wanneer je de update kunt downloaden krijg je hiervan een updatemelding op je toestel.