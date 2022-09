OnePlus 10T review: interessant geprijsde high-end mist spanning

De nieuwe generatie smartphones uit de 10-serie van OnePlus is vorige maand uitgebreid met de OnePlus 10T, naast de eerder dit jaar aangekondigde OnePlus 10 Pro. In de afgelopen weken hebben we de OnePlus 10T voor je getest, en onze ervaringen met dit toestel lees je terug in de OnePlus 10T review.

OnePlus 10T review

Na de OnePlus 10 Pro review is het nu tijd voor het nieuwste toestel in de 10-serie van OnePlus; de OnePlus 10T. Het is tevens de negende generatie high-end smartphone van het merk, de OnePlus 4 heeft immers niet bestaan. De nieuwe OnePlus 10T moet het beste bieden op het gebied van mogelijkheden, zonder dat dit de hoofdprijs moet kosten. Dat zien we dan ook terug in de prijs van het toestel. Deze start bij een bedrag van 699 euro. Nog steeds een smak geld, maar in deze review van de OnePlus 10T gaan we kijken of hij dat geld waard is.

Concurrentie is er immers ook genoeg; dat zien we bijvoorbeeld terug in de vorm van de Samsung Galaxy S21 FE. Die telefoon hebben we eerder getest in de Samsung Galaxy S21 FE review. Daarnaast zijn er nog wat smartphones van andere merken en uit de ‘eigen stal’ zoals die van Oppo. Wat heeft de OnePlus 10T te bieden, dat bespreken we in deze OnePlus 10T review.

Verkooppakket

In de bekende rode doos huist de OnePlus 10T. Hierin vinden we alles wat we nodig hebben. Met dit pakket kunnen we in 2022 zelfs spreken over een uitgebreid pakket. Er is namelijk gewoon een oplader meegeleverd, ook nog eens de snelle lader en we vinden een siliconen case terug in de doos. Verder wat papierwerk en natuurlijk het toestel zelf.

Design en interface

Het ontwerp van de OnePlus 10T heeft veel weg met dat van de 10 Pro. Toch zijn er een aantal verschillen. De belangrijkste zijn het moeten missen van de alert slider. Dit is een handige toevoeging op veel high-end OnePlus-modellen, maar waar deze 10T het zonder mee moet stellen. Zonde, want het was echt een hele handige feature. Daarnaast ontbreekt het Hasselblad-merk op de camera. Voor de 10T had OnePlus de hulp van Hasselblad blijkbaar niet nodig en natuurlijk bespaart dat ook kosten.

Aan de voorzijde prijkt een 6,7 inch Full-HD+ AMOLED scherm, deze levert prima prestaties. Op zomerse dagen is het scherm van de OnePlus 10T goed afleesbaar en ook in donkerdere omgevingen kan het scherm voldoende gedimd worden. Aan de achterkant zien we de grote cameramodule waarin drie lenzen zijn geplaatst. Uiteraard komen we later in de OnePlus 10T review uitgebreid terug op de camera.

Wij hebben de OnePlus 10T in de kleur Jade Green. Deze glimt erg en kan ook aan de gladde kant zijn. Een hoesje is dan ook zeker aan te raden. De glanzende achterkant is ook nog eens erg vingerafdrukgevoelig. De telefoon voelt verder degelijk aan en is goed afgewerkt.

Interface

De interface is zoals we die van OnePlus gewend zijn. De 10T wordt geleverd met Android 12 met de nieuwste OxygenOS 12 omgeving. Ik gaf het eerder op DroidApp al aan, deze nieuwe versie van de skin vind ik persoonlijk een achteruitgang. Het oogt minder strak dan voorheen en we zien steeds meer invloeden van Oppo’s ColorOS. Hoewel ik dat een prima skin over Android vind, is deze combi op de OnePlus minder mijn smaak. Er lijkt her en der wat uit ColorOS geplukt te zijn, en dat gevoel heb ik bij deze smartphone wederom.

Dat neemt niet weg dat de interface an sich ook slecht is. Duidelijk is dat het toestel nog steeds erg snel is, voorzien is van veel personaliseringsmogelijkheden en je ook bijvoorbeeld daarmee de zichtbare icoontjes in de notificatiebalk kunt aanpassen. Er is het Always On Display, samen met het silhouet dat je kunt activeren hiervoor. De vingerafdrukscanner van de OnePlus 10T doet erg snel zijn werk, maar zit naar mijn mening wel iets te laag, al is hieraan wel te wennen.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

We hoeven je niet te vertellen dat een high-end smartphone van alle gemakken voorzien is. Dat is dus ook het geval bij deze telefoon van OnePlus. Er is dual-sim ondersteuning en voor het bellen gebruik je standaard bel- en sms-apps van Google. Deze doen zoals bekend uitstekend hun werk. Er is niets aan te merken op de gesprekskwaliteit van de 10T, die is namelijk erg goed. Geen storende factoren of gekke eigenschappen, gewoon hele heldere gesprekken voeren.

Internetten behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden van de OnePlus. De 10T laat je WiFi gebruiken of 5G. Verder aan boord vinden we de bekende zaken als Bluetooth, NFC en natuurlijk locatiebepaling zoals GPS. Alles werkt zoals je mag verwachten, geen gekke eigenaardigheden.

Multimedia: muziek en film

Het beeldscherm leent zich prima om een serie of film op te kijken. Kleuren komen goed tot hun recht en de helderheid laat zich goed instellen. Hiermee bedoelen we de maximale helderheid op zonnige dagen en de minimale helderheid in omgevingen met minder licht.

Muziek luisteren gaat ook prima op de OnePlus 10T. De geluidskwaliteit is best aardig bij het toestel. Op momenten vind ik hem net een tikkie te hoog in z’n geluid, maar voor de doorsnee gebruiker zal de speaker van het toestel zeker voldoen. In de eerder genoemde gevallen zit het op maximaal volume tegen het schelle aan. Je kunt ook via een headset luisteren, al zul je deze wel via Bluetooth moeten verbinden of eventueel met de USB-C aansluiting, want zoals zoveel toestellen is er geen 3,5 millimeter aansluiting op de 10T te vinden.

Camera: foto en video

Zoals in de OnePlus 10T review al aangegeven, is er geen Hasselblad-samenwerking op het gebied van de camera bij dit toestel. De smartphone wordt voorzien van een triple-camera met drie lenzen. Dit betreft een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel camera voor het vastleggen van macrobeelden. De camera-app werkt zoals je deze verwacht met een gebruiksvriendelijke bediening en ook nog eens snel. De instellingen zitten op logische plekken en uiteraard is het mogelijk om te schakelen tussen verschillende standen.

Hoe zit het met de fotokwaliteit? We hebben onder verschillende omstandigheden de camera van de OnePlus 10T getest. De hoofdcamera schiet redelijke plaatjes, al zijn deze nog wel eens flets en missen ze contrast en kleur onder bepaalde omstandigheden. De groothoeklens is andere koek en weet ons niet te overtuigen. We missen details en ook hier zien we weer zo nu en dan fletse beelden voorbij komen. Daarnaast zien we bijvoorbeeld bij onderstaande foto zelfs vreemde stitchfouten. Een telelens is niet op de OnePlus 10T te vinden. Wel is er in de camera-app een optie te vinden waarmee je 2x kunt zoomen, en deze presteert aardig goed, voor iets wat voornamelijk digitaal zoomen is. We hadden toch echter wel liever een telelens in de camerabehuizing gezien in plaats van een 2 megapixel macrolens. Dit soort 2 megapixel lenzen zitten er voornamelijk toch vooral voor de sier.

In de avonduren zijn de foto’s best aardig, al kunnen ze wat snel bewogen zijn als je net wat teveel beweegt. In donkere omgevingen kan automatisch de nachtmodus geactiveerd worden. De foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Selfies en videocamera

De front-camera van de OnePlus 10T telt 16 megapixel en schiet acceptabele selfies. Je kunt uiteraard ook de videocamera gebruiken en deze laat je filmen in 4K, Full-HD of HD-kwaliteit. De beelden die je met de OnePlus 10T videocamera schiet zijn prima, waarbij ook de beeldstabilisatie goed zijn werk doet. Hieronder vind je een video die we met de OnePlus hebben gemaakt.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Aan boord van de OnePlus 10T vinden we de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm. Een uitstekende processor die het toestel razendsnel laat aanvoelen. We hebben in de afgelopen tijd geen gekke bugs of vervelende haperingen opgemerkt. En terecht, want als je zoveel geld neertelt voor een smartphone, moet het gewoon goed zijn. Wij hebben de versie met 16GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. OnePlus kennende stelt ook de variant met minder werkgeheugen ook zeker niet teleur.

Dan de batterij van de OnePlus 10T. Deze heeft een nette capaciteit van 4800 mAh. Met aardig wat gebruik haal je wel het einde van de dag. We noteren hierbij een screen-on-time van circa 3,5 uur, met soms een uitschieter naar 4 uur. Een nette score voor een Android high-end. Al was de accuduur veel minder, was het niet direct een ramp, want OnePlus heeft de telefoon voorzien van 150W snelladen. Hiermee zet het merk alle concurrenten gelijk buitenspel. Het volledig opladen van de OnePlus 10T accu duurt hiermee slechts 19 minuten, een topprestatie. Draadloos opladen behoort niet tot de mogelijkheden bij de telefoon.

Updatebeleid

OnePlus gaf bij de aankondiging van het toestel aan dat de OnePlus 10T drie Android updates kan verwachten en drie jaar lang beveiligingsupdates. Een aardige score, maar het loopt nog wel achter in vergelijking met bijvoorbeeld Samsung. Daarbij is er nog een belangrijke kanttekening. Het updatebeleid mag dan op papier in orde zijn, we hebben in het verleden gezien dat OnePlus soms slordig werk aflevert. Updates verschijnen wat onregelmatig na verloop van tijd en zitten soms ook nog vol bugs. Maar laten we ervan uitgaan dat OnePlus zaken heeft verbeterd en aangepakt.

Beoordeling

We kunnen wel concluderen dat de OnePlus 10T een prima smartphone is. Het is echter een segment waarin veel smartphones verkrijgbaar zijn, en de 10T niet automatisch met het goud naar huis gaat. Het razendsnel opladen is echter iets wat niemand hem na kan doen, en dat is een hele fijne eigenschap. Echter op het gebied van de camera valt er nog wel het één en ander te verbeteren, want onder de indruk zijn we daar niet van. Verder is het brutaal gezegd een saai toestel. Is dat erg? Nee, niet als je gewoon een degelijke smartphone zoekt waarmee je een paar jaar door kunt, en welke je razendsnel kunt opladen.

De OnePlus 10T is verkrijgbaar bij OnePlus zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel en Bol.com.

OnePlus 10T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro