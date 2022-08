OnePlus 10T vanaf nu te koop in Nederland: 150W snelladen voor nette prijs

OnePlus heeft haar nieuwste high-end smartphone uitgebracht in Nederland. Het is de OnePlus 10T die een premium ervaring moet geven voor een niet al te hoge prijs. Eén van de key-features is het razendsnel opladen dat met 150W gaat.

OnePlus 10T in Nederland

De nieuwe OnePlus 10T is aangekomen in Nederland. De fabrikant heeft de smartphone in de schappen gelegd voor een prijs van 699 euro. Wat krijg je voor dit geld? In ieder geval een uitgebreide smartphone met high-end specificaties zonder dat je dus de hoofdprijs betaalt. Er is een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm, samen met tenminste 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor de foto’s gebruik je de triple-camera met de 50 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel macrolens. OnePlus geeft de telefoon ook een 16 megapixel front-camera mee.

Alles gebeurt op het 6,7 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en Full-HD+ resolutie. Waar de telefoon vooral mee opvalt is de 4800 mAh batterij. Deze kun je razendsnel opladen met een kracht van 150W. Hierdoor neemt het volledig opladen van de accu slechts 19 minuten in beslag. Het ontvangst van de netwerken moet dankzij de 15 antennes helemaal prima zijn. De OnePlus 10T verschijnt met Android 12, en kan twee Android-updates verwachten, net als drie jaar lang beveiligingsupdates.

Je kunt de OnePlus 10T, uiteraard met 5G-ondersteuning, aanschaffen bij OnePlus zelf, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, Amazon en Bol.com. Koop je hem bij OnePlus, dan krijg je tijdelijk gratis de OnePlus Buds Pro. Tevens krijg je 150 euro extra inruilvoordeel en kun je eventueel de nieuwe 80W autolader aanschaffen.