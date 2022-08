OnePlus 10T met 150W opladen aangekondigd: alle details

OnePlus heeft haar nieuwe vlaggenschip aangekondigd. We maken vandaag kennis met de OnePlus 10T, de smartphone die al meermaals het nieuws heeft gepasseerd. De OnePlus 10T is voorzien van de nodige high-end specificaties; alle informatie zetten we op een rijtje.

OnePlus 10T aangekondigd

Het portfolio van OnePlus is vanmiddag uitgebreid met de nieuwe OnePlus 10T, de smartphone die in de afgelopen tijd al meermaals in het nieuws is verschenen. De smartphone is het tweede toestel uit de OnePlus 10-serie, waar we eerder al de OnePlus 10 Pro te zien kregen.

De OnePlus 10T is voorzien van de krachtige Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met 8, 12 of 16GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB aan opslagruimte. OnePlus geeft de smartphone mee in de kleuren Moonstone Black of Jade Green. Het scherm van de OnePlus 10T is een 6,7 inch 120Hz Fluid AMOLED-paneel met een Full-HD+ resolutie. Hierin bevindt zich ook de 16 megapixel front-camera. Achterop is de triple-camera geplaatst, al is hierbij niet gekozen voor een samenwerking met Hasselblad, in tegenstelling tot de 10 Pro. De camera is voorzien van de nodige mogelijkheden, waaronder OIS (optische beeldstabilisatie). De lenzen zijn een 50 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel macrolens.

OnePlus levert de OnePlus 10T met een 4800 mAh batterij. Deze accu kan dankzij de meegeleverde 150W SuperVOOC lader weer razendsnel opgeladen worden. Het volledig opladen van deze accu neemt 19 minuten in beslag van 1-100 procent, zo belooft de fabrikant. Daarbij is er een speciale techniek aan boord die ervoor moet zorgen dat de levensduur van de batterij verlengd wordt. Verder is er gewerkt aan het ontvangst, en daar moeten de totaal 15 antennes aan meewerken. Zowel op het mobiele- als het WiFi-netwerk moet dit merkbaar zijn. Een alert-slider is niet op de smartphone te vinden, terwijl dit wel bij andere high-end modellen van OnePlus het geval was.

Aan boord van de nieuwe smartphone vinden we Android 12 met OxygenOS 12.1. OnePlus is gelijk duidelijk over het updatebeleid; drie Android-updates (Android 13, 14 en 15) en vier jaar aan beveiligingsupdates. Vandaag is ook OxygenOS 13 gepresenteerd. Vanaf vandaag start de pre-order, vanaf 25 augustus worden de toestellen uitgeleverd. Voor 699 euro krijg je de variant van 8GB+128GB, voor 799 euro de variant met 16GB/256GB.

OnePlus SuperVOOC 80W autolader

Daarnaast heeft OnePlus een nieuwe 80W Car Charger aangekondigd voor in de auto. Hiermee kun je de OnePlus 10T in 29 minuten volledig, of 11 minuten voor de helft opladen in de auto. Daarnaast ondersteunt deze OnePlus SuperVOOC 80W Car Charger PD-laden, zodat het ook andere apparaten snel kan opladen. Deze oplader komt beschikbaar voor 59,99 euro.

De OnePlus 10T komt beschikbaar bij OnePlus zelf, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, Amazon en Bol.com.