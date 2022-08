OnePlus 10T: bevestiging voor 4800 mAh accu en 150W laden

Er is nieuws over de OnePlus 10T die deze week aangekondigd gaat worden. De fabrikant doet informatie uit de doeken over de batterij en opladen van de smartphone. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus 10T: dit is de accu

Op 3 augustus zal OnePlus de nieuwe OnePlus 10T aankondigen, een nieuwe high-end smartphone in de 10-serie van de fabrikant. OnePlus heeft inmiddels wat nieuws gedeeld over wat we van de smartphone kunnen verwachten. We weten dankzij de geruchten al een hoop; daar komt nu meer informatie bij dankzij een Tweet van OnePlus zelf.

Het bedrijf maakt bekend dat de OnePlus 10T voorzien wordt van een 4800 mAh batterij. Het opladen van de accu moet 19 minuten in beslag nemen. Dit dankzij de razendsnelle 150W oplader. Dit terwijl het huidige vlaggenschip van de fabrikant, de OnePlus 10 Pro, geleverd wordt met een 80W snellader. Eerder stelde Oppo al de nieuwe 150W laadsnelheid voor, die we terug zullen gaan zien bij smartphones van het bedrijf. Dankzij speciale technieken moet de accu ook langer meegaan; 1600 cycli in plaats van de 800 die doorgaans gehanteerd wordt.

Toch is er ook minder goed nieuws. Smartphoneliefhebbers moeten met de OnePlus 10T afscheid nemen van de alert slider en ook de Hasselblad-branding zal niet bij dit toestel terugkomen. Dit nieuws werd eerder al bekend in geruchten. Morgen zullen we alles te weten komen over de smartphone.

🪫 Low battery anxiety? Our #OnePlus10T engineers have got you covered pic.twitter.com/7SqaBvXpir — OnePlus (@oneplus) July 29, 2022