Officieel: OnePlus komt 3 augustus met OnePlus 10T en OxygenOS 13

Begin augustus trapt OnePlus af met een nieuwe aankondiging. De fabrikant zal op 3 augustus de nieuwe OnePlus 10T aankondigen, samen met de nieuwe skin van het bedrijf; OxygenOS 13.

OnePlus aankondiging op 3 augustus

Het hing al lange tijd in de lucht; maar nu is het definitief; OnePlus plant voor begin augustus een aankondiging van de langverwachte OnePlus 10T. De smartphone zal die dag aangekondigd worden in New York en uiteraard zal dit weer online uitgezonden worden. De fabrikant zal dus de OnePlus 10T uit de doeken doen, maar dat is niet het enige. We kunnen ook OxygenOS 13 verwachten. OxygenOS 13 zal beschikken over verschillende verbeteringen op het gebied van design, personalisatie, gaming en meer. Eerder beloofde OnePlus al goed te luisteren naar de community voor de realisatie van OxygenOS 13.

De OnePlus 10T zal een iets anders maar vergelijkbaar design krijgen als de OnePlus 10 Pro. De smartphone wordt verwacht met een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm, samen met een 6,7 inch Full-HD+ scherm, 4800 mAh accu met maar liefst 150W opladen en een triple-camera. Volgens de geruchten zou een telelens ontbreken, maar verschijnt het wel met 50MP hoofdcamera en 16MP groothoeklens. Daarbij doken eerdere renders op, waarbij de alert slider afwezig lijkt.

Alle details zullen we op 3 augustus te horen krijgen.