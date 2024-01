OnePlus rolt Android 14 uit naar OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro wordt bijgewerkt met de update naar Android 14. Dit valt samen met de update naar OxygenOS 14, de nieuwe skin van de fabrikant. Met deze nieuwe update worden verschillende functies en mogelijkheden toegevoegd.

OnePlus 10 met Android 14

De update naar Android 14 is vanaf nu beschikbaar in Europa voor de OnePlus 10 Pro. In de afgelopen dagen krijgen steeds meer gebruikers in Europa de update aangeboden voor het toestel. Dit betekent dat bezitters van het toestel de update vanaf nu kunnen downloaden voor het high-end toestel uit 2022. De update wordt gecombineerd met OxygenOS 14.

OxygenOS 14 is de nieuwe skin van OnePlus, waarbij de fabrikant verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd. Niet alleen qua functies zijn er veranderingen, maar juist ook technische verbeteringen. Er wordt geheugen bespaard op de systeemruimte en ook zijn er de nodige verbeteringen in de beveiliging. Zo krijg je met het Privacy Center beter inzicht in je permissies en dergelijke. Met Auto Pixelate kun je privacygevoelige informatie automatisch vervagen in een screenshot. Alle nieuwe functies vind je terug in het gelinkte artikel over OxygenOS 14, daar hebben we netjes alles voor je in uitgewerkt.

De update voor de OnePlus 10 Pro wordt vanaf nu verspreid. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. Je kunt ook handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.