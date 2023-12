OnePlus komt in januari met nieuwe Buds Pro 3

Een nieuwe headset van OnePlus is aanstaande. De smartphonefabrikant brengt in januari de nieuwe OnePlus Buds Pro 3 uit. Deze headset verwachten we ook in Europa.

OnePlus Buds Pro 3 komen in januari

Na de introductie van de OnePlus 12 in China eerder deze maand, bereidt OnePlus zich voor op aanstaande grote productlanceringen in januari. Het is nu bevestigd dat dit ook de introductie van de OnePlus Buds Pro 3 omvat.

Op Weibo is aangekondigd dat de OnePlus Buds Pro 3 op 4 januari zal worden uitgebracht, althans in China. Deze datum valt samen met de lancering van de OnePlus Ace 3, vermoedelijk de Chinese variant van de OnePlus 12R.

In een teaserpost geeft OnePlus niet veel details vrij over de kenmerken van de nieuwe oordopjes, behalve dat ze worden gepromoot met “vlaggenschipgeluidskwaliteit”. De post toont echter wel nieuwe kleuropties, waaronder zwart en blauw – hetzelfde blauw dat eerder uitlekte bij de OnePlus 12R. OnePlus legt de nadruk op een wedstrijd waarbij deelnemers kans maken om een paar oordopjes te winnen, in plaats van in te gaan op specifieke functies van het product.

Op 23 januari is de Europese aankondiging van OnePlus. Hier krijgen we naast de OnePlus 12 en OnePlus 12R dan vermoedelijk ook de Buds Pro 3 te zien.