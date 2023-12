OnePlus 12R duikt op in twee kleuren: dit zijn de specs

In januari wordt de nieuwe OnePlus 12R aangekondigd, samen met de OnePlus 12. Ook het R-model zal uitgebracht worden in Europa, en ook in ons land. Nu komen we de eerste details te weten over het toestel, zoals de specificaties en de kleuren.

OnePlus 12R in het nieuws

De OnePlus 12R is onderweg. De smartphone kwam eerder al in het nieuw voorbij. De 12R zal namelijk de eerste R-smartphone zijn die in Europa uitgebracht gaat worden. De nieuwe 12-modellen worden 23 januari aangekondigd, ook voor de Nederlandse markt. Dankzij verschillende bronnen, kunnen we nu de eerste duidelijke informatie delen over de OnePlus 12R.

Dankzij Ishan Agarwal zien we dat de OnePlus 12R een vergelijkbaar design zal krijgen als de OnePlus 11 en vermoedelijke OnePlus 12. Er wordt vastgehouden een de cirkelvormige cameramodule, al lijkt hier niet de Hasselblad-branding bij toegepast te zijn. Mogelijk is die voorbehouden aan enkel de high-end modellen zoals de OnePlus 12. Bij de R-serie draait het vooral om gamen.

OnePlus zou de nieuwe OnePlus 12R willen voorzien van een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 12/16GB RAM en een batterij met een enorme capaciteit van 5500 mAh. Het snelladen moet met 100W verlopen. Daarmee is de accu van de telefoon weer snel opgeladen. Het vermoeden is dat de OnePlus 12R een rebranding is van de in China uitgebrachte Ace 3. Als dit het geval is, dan krijgt het toestel een 6,8 inch scherm met een resolutie van 2480 x 1264 pixels. De camera van het toestel zou bestaan uit een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens.

OnePlus 12R global variant first look! Black & Blue colour options. Launching on January 23. Thoughts on the design? #OnePlus12R #OnePlus pic.twitter.com/gYvtpdbN4e — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 26, 2023

Alle details komen we te horen op 23 januari. Dan is de aankondiging van het nieuwe toestel.

De telefoon bovenaan het artikel is de OnePlus 10T