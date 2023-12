OnePlus 12 en 12R komen op 23 januari naar Nederland en België

We moeten er nog even op wachten, maar OnePlus heeft een datum naar buiten gebracht waarop we twee smartphones kunnen verwachten. Het gaat om de OnePlus 12 en 12R, die op 23 januari verwacht worden. Voor de eerste keer krijgen we ook de R-serie in ons land te zien, zo meldt het bedrijf.

OnePlus 12 en 12R komen wereldwijd beschikbaar

In een persbericht heeft OnePlus bekend gemaakt dat we op 23 januari een nieuwe aankondiging kunnen verwachten van de fabrikant. Het gaat om de OnePlus 12 en de OnePlus 12R. Daaraan zijn verschillende opvallende zaken op te merken. Zo is het voor het eerst dat een R-serie toestel buiten India en China wordt aangekondigd. De OnePlus 12 werd eerder al in China aangekondigd, en zal op 23 januari zijn wereldwijde debuut maken.

Bij de R-serie ligt de focus op het spelen van games op een smartphone. De specificaties van het toestel komen we op 23 januari te weten. Volgens eerdere geruchten zou de OnePlus 12R uitgerust zijn met een Snapdragon 8 Gen 2 processor.

Over de OnePlus 12 zelf is wel alles al bekend, omdat dit toestel al is aangekondigd. De smartphone krijgt de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset mee, en een verbeterde camera. Daarnaast heeft het toestel een gigantische 5400 mAh accu die je met 100W weer kunt opladen. Ook draadloos laden behoort tot de mogelijkheden van de 12. We zullen alle details met je delen op 23 januari, wanneer de aankondiging van het toestel is.