OnePlus 12 officieel aangekondigd: alle eigenschappen en details

Eindelijk is het zover; OnePlus heeft haar nieuwe high-end smartphone aangekondigd. We maken kennis met de nieuwe OnePlus 12, welke een IP65-rating heeft, net als razendsnel opladen en de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 aan boord heeft.

OnePlus 12 aangekondigd

OnePlus heeft in thuisland China de langverwachte OnePlus 12 aangekondigd. De nieuwe smartphone van het bedrijf is voorzien van een hoop nieuwe features en verbeteringen, en een design dat sterk doet denken aan de OnePlus 11. Kenmerkend is bijvoorbeeld de cirkelvormige cameramodule. Echter is er ook genoeg nieuws te melden.

Scherm

En dat nieuws gaat bijvoorbeeld over het 6,82 inch grote LTPO AMOLED-scherm. Het display biedt een resolutie van 3168 x 1440 pixels en levert een adaptieve verversingssnelheid van 1-120Hz. De helderheid komt uit op een flinke 4500 nits voor HDR-content en 1600 nits onder normaal gebruik. OnePlus belooft hierbij ook speciale technieken te gebruiken voor het dimmen van het scherm en het filteren van blauw licht.

Camera

De cameramodule van de OnePlus 12 huisvest wederom een Hasselblad camera. We zien een 50 megapixel hoofdcamera, de Somny Lytia 808 sensor die ook wordt gebruikt in de OnePlus Open. Deze f/1.7 lens biedt ook optische beeldstabilisatie. Er zit ook een 64 megapixel telelens in het toestel die je 3x optisch laat zoomen. In totaal belooft OnePlus 6x optische zoom zonder kwaliteitsverlies. De derde camera is een 48 megapixel groothoeklens.

Snelheid en accu

OnePlus levert de OnePlus 12 met een IP65 certificaat, waarmee het tot op zekere hoogte beschermd is tegen stof en water. De smartphone krijgt verder de splinternieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset, tot 24GB aan werkgeheugen en maximaal 1TB aan opslagruimte. Uiteraard vind je direct Android 14 op het toestel terug, samen met de OxygenOS 14 laag. Deze laag wordt overigens in China vervangen door ColorOS 14, maar dat geldt dus niet voor Europa.

Een enorme accucapaciteit staat klaar voor de OnePlus 12; maar liefst 5400 mAh aan laadcapaciteit zit er in het toestel. Deze kun je razendsnel opladen; 50W draadloos of 100W met de kabel. Ook biedt het 10W reverse charging voor bijvoorbeeld het opladen van de case van je headset. De OnePlus 12 biedt verder WiFi 7, Bluetooth 5.4, een infraroodpoort en een USB Type-C 3.2 connector.

Release

De OnePlus 12 verschijnt in de configuraties 12GB+256GB, 16GB+512GB, 16GB+1TB en 24GB+1TB. Omgerekend en inclusief belasting zou de prijs moeten starten bij ongeveer 680 euro, maar we verwachten hier en daar nog wat heffingen. De Europese aankondiging is vermoedelijk eind januari. Dan komen we alle details te weten voor onze markt.