OnePlus 12 wordt 4 december aangekondigd

Twee grote smartphone-aankondigingen kunnen we in de komende maanden verwachten. Samsung zal de Galaxy S24-serie presenteren, OnePlus de OnePlus 12. Nu komen we de datum te weten waarop de presentatie van OnePlus gepland staat.

OnePlus 12 komt in december

In december zal OnePlus haar nieuwste high-end smartphone presenteren. De datum die we met potlood kunnen omcirkelen in de agenda, is 4 december. Met potlood, want het zal hier vermoedelijk gaan om de Chinese aankondiging van de OnePlus 12. Dit betekent dat we begin volgend jaar de aankondiging voor de Europese markt kunnen verwachten. Dat is doorgaans het geval bij OnePlus.

De OnePlus 12 wordt voorzien van een X1 OLED-scherm dat een maximale helderheid van 2600 nits biedt. Verder verwachten we een Snapdragon 8 Gen 3 chipset en een mogelijkheid tot 50W draadloos laden. Ook is er ondersteuning voor USB 3.2 voor een snellere dataoverdracht. We verwachten ook veel van de camera, waarbij een nieuwe beeldsensor van Sony gebruikt zou worden. Eentje die we ook in de OnePlus Open al zien.

Een datum waarop de internationale aankondiging plaatsvindt van OnePlus, is op dit moment niet bekend. De verwachting is dat dit in januari zal plaatsvinden. In deze maand verwachten we ook de aankondiging van Samsung voor de Galaxy S24-serie. Tevens is het onbekend of OnePlus ook haar nieuwe OnePlus Watch 2 zal presenteren. De verwachting is dat die smartwatch van Wear OS is voorzien.