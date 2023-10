OnePlus 12 krijgt nodige verbeteringen; belangrijke specs uitgelekt

OnePlus werkt achter de schermen aan de nieuwe OnePlus 12. De smartphone van de fabrikant is al meermaals in het nieuws langsgekomen. Nu komen we de belangrijkste specificaties te weten.

Belangrijke verbeteringen voor OnePlus 12

OnePlus heeft voor de OnePlus 12 verschillende verbeteringen klaarstaan. De fabrikant bewees in de OnePlus 11 review al dat ook het meest recente high-end toestel van hoge kwaliteit is. Toch moeten zaken als draadloos opladen gemist worden. Deze tekortkoming zullen we naar verwachting wel terug gaan zien bij de OnePlus 12. Bronnen spreken over 50W draadloos laden.

Dat is duidelijk meer dan veel andere merken, die doorgaans een wireless charging-snelheid aanbieden van 15-20W. Overigens zal er net als bij eerdere modellen een aparte charger benodigd zijn om het toestel met 50W draadloos vol te kunnen laden. Tevens verwachten we ook weer een hoge laadkracht voor bekabeld snelladen. In een eerder gerucht werd gesproken over een flinke accucapaciteit van 5400 mAh met 100W laden.

Uit de nieuwe informatie komt verder naar voren dat de OnePlus 12 op de markt komt met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset. De ’12’ krijgt ook USB 3.2 ondersteuning, wat zorgt voor een aanzienlijk hogere gegevensoverdrachtsnelheid tot 5-10Gbps via USB-C. Bij de OnePlus 11 is dit maximaal 480 Mbps.

De OnePlus 12 krijgt tevens een periscooplens met een 64 megapixel lens voor de beste beeldkwaliteit, zo is de verwachting. Deze zou bijgestaan worden door twee 50 megapixel-lenzen. Er zal eveneens een IR-sensor zijn, ofwel een infraroodpoort voor het bedienen van huishoudelijke apparaten, zoals een televisie.

We verwachten dat de nieuwe OnePlus 12 later dit jaar officieel aangekondigd wordt voor de Chinese markt. Begin volgend jaar kunnen we de Europese release verwachten.