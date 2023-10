OnePlus 12: dit wordt de nieuwe camera

Details over de camera van de OnePlus 12 zijn opgedoken op het internet. We kunnen verschillende verbeteringen verwachten bij de nieuwe smartphone van de fabrikant, daar horen ook verbeteringen bij voor de camera.

Camera van OnePlus 12

De OnePlus 12 verwachten we eind dit jaar voor de Chinese markt; en begin volgend jaar voor de markt in Europa. De smartphone is al meermaals in het nieuws langsgekomen. Nu gaat het over de camera van de smartphone. Eerder werd al bekend dat de smartphone de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 3 chip krijgt, net als een flinke 5400 mAh batterij met 100W laden.

Eerder verschenen renders van de OnePlus 12

Voor de camera kan de OnePlus 12 eveneens verbeteringen verwachten. De grootste upgrade zien we terug in de telelens. Dit moet een periscoopcamera worden met 64 megapixel. Hiermee moet je 3x in kunnen zoomen. Dat is meer dan de 2x zoom die nu op de OnePlus 11 aangeboden wordt.

OnePlus zal de OnePlus 12 een 48 megapixel groothoeklens krijgen en een 50 megapixel hoofdlens van Sony, om precies te zijn de IMX989, dat een 1-inch sensor die nog betere foto’s moet maken onder verschillende omstandigheden. Onder andere de lichtgevoeligheid moet aangepakt worden met deze lens. De nieuwe sensor biedt ook OIS beeldstabilisatie.