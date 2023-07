OnePlus 12 specificaties uitgelekt: enorme accu en veel nieuws

In de afgelopen tijd is meermaals wat opgedoken over de OnePlus 12. Dat is nu niet anders. We komen de specificaties te weten van de nieuwe smartphone. Wat blijkt, de OnePlus 12 krijgt een gigantische accucapaciteit mee, maar liefst 5400 mAh accu zou de batterij aan capaciteit hebben.

OnePlus 12 specificaties uitgelekt

Aan het eind van dit jaar verwachten we de eerste aankondiging van OnePlus; waarbij vermoedelijk als eerst de Chinese aankondiging een feit is. De nieuwe OnePlus 12 zal op verschillende vlakken een verbetering zijn, maar toch krijgen we ook een kleine teleurstelling als we het hebben over de camera. Wat heeft OnePlus voor plannen met de OnePlus 12? Eerder doken al OnePlus 12 renders op.

Volgens de geruchten heeft de OnePlus 12 een 6,7-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 3-processor, samen met tot 16 GB LPDDR5X RAM en 256GB UFS 4.0-opslag. De OnePlus 12 wordt ook gelanceerd met Android 14 en behoudt een ingebouwde vingerafdrukscanner en de kenmerkende Alert Slider van het merk. Over Android 14 zal de fabrikant uiteraard weer haar eigen OxygenOS-saus leggen.

Een van de grote upgrades kan komen in de batterij, die omhoog springt naar 5400 mAh voor de OnePlus 12. Dat is meer dan de 5000 mAh op de OnePlus 11. Opladen blijft mogelijk met een kracht van 100W, draadloos opladen kan met 50W.

Op het gebied van camera’s heeft de OnePlus 12 een drievoudige camera aan de achterkant, bestaande uit een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 50 megapixel groothoeklens en een 64 megapixel telefotocamera met een periscooplens. De voorkant van de telefoon heeft een 11MP selfiecamera.

De telecamera van de OnePlus 12 is de voor sommigen misschien een teleurstelling. De telefoon heeft een telefotocamera met een periscooplens, maar deze biedt slechts 3x optische zoom. Dat is minder dan de periscooplenzen die worden gebruikt in de Pixel 7 Pro van Google, die 5x zoom heeft, en de Galaxy S23 Ultra van Samsung, die een 10x telelens heeft. Eerdere OnePlus-telefoons boden 3,3x optische zoom via een traditionele lens. De OnePlus 11 had slechts 2x zoom.

De berichten melden dat in december de Chinese aankondiging van de OnePlus 12 klaarstaat; waarschijnlijk is begin 2024 pas de wereldwijde presentatie van het toestel.