OnePlus 12 in renders: deze design-veranderingen staan klaar

OnePlus werkt achter de schermen aan de OnePlus 12. De nieuwe smartphone is nu te zien in renders, waarbij duidelijk wordt hoe de smartphone er waarschijnlijk uit zal komen te zien. Kiest OnePlus voor een nieuwe strategie, of blijft het bij het vertrouwde?

OnePlus 12 renders

In onze OnePlus 11 review waren we eerder dit jaar erg enthousiast over de smartphone. De telefoon wist veel goed te doen en was duidelijk weer een verbetering van zijn voorganger. Opvallend was het design van de cameramodule, waarbij de module aan de achterkant doorliep over de zijkant. Dankzij OnLeaks krijgen we nu een beeld van hoe de OnePlus 12 er uit zal komen te zien.

We verwachten de nieuwe OnePlus 12 begin volgend jaar, al is het mogelijk dat laat in het jaar de Chinese aankondiging al plaatsvindt. Doordat het nog even duurt voor de OnePlus 12 gepresenteerd wordt, kan het goed zijn dat er nog het één en ander verandert. Een opvallende wijziging in het ontwerp is dat we ook hier de doorlopende cameramodule terugzien. Verder verplaatst de punch-hole voor de front-camera van de linkerhoek naar het midden, iets wat we ook al terugzagen bij de OnePlus Nord 3.

De OnePlus 12 zal weer voorzien zijn van een alert slider en in de cameramodule zit definitief een periscooplens. Het is nog niet hoeveel er ingezoomd kan worden. Bij het huidige model is dat 2x. Bij het nieuwe model verwachten we een stap vooruit hierin. Verder wordt verwacht dat de OnePlus 12 de Snapdragon 8 Gen 3 chipset krijgt en er mogelijk ook draadloos laden weer wordt toegevoegd. Dat moet bij de OnePlus 11 nu gemist worden.

Wat vind jij van het nieuwe design van de OnePlus 12? Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit bericht!