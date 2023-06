OnePlus 12 krijgt verbeteringen na feedback: betere camera’s

Er is nieuwe informatie opgedoken over de OnePlus 12. De nieuwe high-end smartphone van het merk zal voorzien zijn van verschillende verbeteringen. Volgens bronnen is er geluisterd naar de feedback van gebruikers. Onder andere de camera zal beter worden.

OnePlus 12 met betere camera

In onze OnePlus 11 review waren we positief over het nieuwste high-end toestel van de fabrikant. Verschillende verbeteringen en optimalisaties maken de OnePlus 11 een erg fijne smartphone. Uiteraard wordt er door de fabrikant al nagedacht over een opvolger, in de vorm van de OnePlus 12. De smartphone verscheen eind mei al in het nieuws, waarbij enkele specificaties naar voren kwamen. Nu wordt er meer informatie gedeeld. Zo krijgt het toestel een meer symmetrisch design, waarbij er verder geen gegevens gedeeld worden over wat er precies verandert. Mogelijk kiest OnePlus ervoor om de front-camera in het midden te plaatsen in plaats van in de linkerhoek.

Opnieuw is de informatie afkomstig van leaker Yogesh Brar, die vorige keer ook informatie over de OnePlus 12 wist te delen. Het lijkt erop dat er verschillende keuzes zijn gemaakt door OnePlus, waarbij geluisterd is naar de feedback van gebruikers om ‘de 12’ te verbeteren. De smartphone wordt voorzien van een duidelijk verbeterde camera. Brar spreekt over een een nieuwe beeldsensor, mogelijk een 1-inch sensor die we kennen van de Oppo Find X6. Daarbij verwachten we een verbeterde telelens, die mogelijk verder kan inzoomen dan de 2x die het nu doet in de OnePlus 11.

Een andere verbetering zien we terug bij het beeldscherm, wat uit een nieuwe generatie zal bestaan. Mogelijk krijgen we een LTPO4 OLED-paneel. Verder wordt verwacht dat de OnePlus 12 nog sneller opgeladen kan worden. De OnePlus 11 doet dat met 100W al zeker niet traag, maar hier gaan we mogelijk nog verbeteringen in zien. De smartphone zal in december voor thuisland China aangekondigd worden, waarna we aan het begin van het eerste kwartaal de wereldwijde aankondiging kunnen verwachten.