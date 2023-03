Oppo presenteert Find X6 Pro en Find X6: maar we hebben er hier niks aan

Samsung heeft de Galaxy S23-serie, OnePlus de ’11’ en Xiaomi doet het met de 13-serie. Oppo heeft nu de Find X6-modellen aangekondigd. Twee nieuwe smartphones met een focus op de camera. Wat hebben de toestellen allemaal te bieden?

Oppo Find X6 (Pro) aangekondigd

Waar we eerder van verschillende fabrikanten al de high-end toestellen te zien kregen, is het nu de beurt aan Oppo. Het Chinese merk toont de Oppo Find X6 en de Find X6 Pro. Twee stijlvolle smartphones waarbij het voornamelijk draait om de camera van het toestel. Met de X6-modellen is er een opvolger voor de Find X5 en Find X5 Pro die vorig jaar uitgebracht werden. In de cirkelvormige cameramodule van de toestellen pronkt de naam ‘Hasselblad’.

Oppo Find X6 Pro

De Oppo Find X6 Pro is het meest uitgebreid, waarbij het toestel is voorzien van een 1-inch hoofdsensor met een resolutie van 50 megapixel. Hiermee moet je onder iedere omstandigheid de mooiste foto’s kunnen maken. We zien ook nog twee andere 50 megapixel lenzen. Eén hiervan is de periscoop telelens met 2,8x optische zoom. De andere is een 50 megapixel groothoeklens. De smartphone heeft een flink 6,82 inch AMOLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 2 chipset en een 5000 mAh accu met 100W laden.

De samenwerking met Hasselblad uit zich op verschillende manieren. Gebruikers horen bijvoorbeeld bij het vastleggen van een foto het sluitergeluid van het merk, en ook kun je kiezen voor het Hasselblad-watermerk in je foto. Verder is er de uitgebreide pro-modus van het merk en zijn de kleuren afgestemd volgens het Hasselblad Natural Color profiel.

Oppo Find X6

Dan is er nog de Oppo Find X6. Ook die heeft een flink scherm, met een grootte van 6,74 inch. De Find X6 heeft driemaal een 50 megapixel lens, maar zonder de 1-inch sensor. De telefoon wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 9200 processor, en dus niet door de Snapdragon 8+ Gen 1, waarover eerder de geruchten rondgingen. Er is een 4800 mAh batterij met 80W laden.

Beschikbaarheid

Klinkt allemaal leuk natuurlijk, maar wanneer kunnen we de Oppo Find X6 en X6 Pro verwachten? Nou, voorlopig zit een internationale release er niet in, zo stelt Oppo. De telefoons zijn vooralsnog alleen in China verkrijgbaar. Opmerkelijk nieuws, aangezien voorgangers wel altijd hier uitgebracht zijn. Eerder zagen we de Oppo Find N2 Flip al aan onze Europese neus voorbijgaan.