Evan Blass lekt hands-on foto van Oppo Find X6 Pro

De nieuwe Oppo Find X6 Pro laat zich weer zien. Nog niet officieel, maar in een hands-on foto die met de wereld gedeeld wordt door Evan Blass. Wat heeft het toestel te bieden?

Oppo Find X6 Pro op beeld

Hoewel het vanuit Oppo nog stil is over een datum waarop we de nieuwe Oppo Find X6-serie krijgen te zien, zien we met regelmaat de nieuwe smartphones wel terug in het geruchtencircuit. De smartphonefabrikant komt nu wederom in het nieuws, met dank aan leaker Evan Blass. De bekende geruchtenverspreider deelt een duidelijke foto van de nieuwe Oppo Find X6 Pro.

Duidelijk is dat er voor de camera samengewerkt wordt met Hasselblad. De camerafabrikant werkt ook al samen met OnePlus. Dat is niet heel vreemd; Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde moederbedrijf. Waar we bij de OnePlus 11 de cirkelvormige cameramodule vooral aan de zijkant zagen, is dat bij de Find X6 Pro meer in het midden. Het is een flinke cameramodule. Volgens eerdere geruchten zou Oppo het toestel voorzien van driemaal een 50 megapixel lens, waaronder een 1-inch sensor en een telelens met 2,7x optische zoom.

Eerder doken er ook al specificaties van de Find X6 Pro op. Het is nu afwachten wanneer Oppo meer informatie deelt over de nieuwe vlaggenschepen.