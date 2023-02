Oppo Find X6 en X6 Pro: dit worden de laadsnelheden

Oppo komt in het nieuws met de nieuwe smartphones die het vermoedelijk binnenkort zal aankondigen; de Find X6 en Find X6 Pro. Informatie over de laadsnelheden is nu opgedoken. Hoe snel kunnen de nieuwe vlaggenschepen opladen?

Laadkracht van Oppo Find X6 (Pro)

De Oppo Find X6 en de Oppo Find X6 Pro zijn al meermaals opgedoken in het geruchtencircuit. Zo zijn er eerder ook al foto’s opgedoken. Echter blijft het vanuit de kant van Oppo nog stil over de nieuwe smartphones die de huidige Find X5 en X5 Pro moeten opvolgen. Toch komt het merk wel regelmatig in het nieuws en dat is nu ook niet anders. Deze keer krijgen we informatie over de laadkracht van de smartphones.

Dankzij een certificering van een keuringsinstantie komen we deze informatie te weten. Oppo zal voor de Oppo Find X6 kiezen voor een laadkracht van 80W. Nog sneller opladen is voorbehouden aan de Find X6 Pro. Het nieuwe vlaggenschip kan opgeladen worden met een kracht van 100W. Dit is gelijk aan de OnePlus 11. Er is nog niet bekend wat de accucapaciteit wordt van de nieuwe smartphones. Wel dook er eerder informatie op over de camera en processor van de nieuwe telefoon van het merk.