Oppo Find X6-serie verder uitgelekt: informatie over camera en processor

Dit jaar kunnen we de nieuwe Oppo Find X6-serie verwachten. De eerste berichten zijn een tijdje geleden al opgedoken. Nu zien we nog wat meer van de nieuwe devices.

Oppo Find X6-modellen onderweg

Samsung heeft de Galaxy S23-serie in de geruchtenmolen zitten, Oppo de Find X6-serie. Over de laatste serie gaan nu nog wat meer berichten rond. De nieuwe lijn vlaggenschepen zal bestaan uit vermoedelijk drie modellen. De informatie die nu is opgedoken geeft nog wat meer informatie.

In nieuwe aanwijzingen wordt gesproken over een Find X6 Pro met Snapdragon 8 Gen 2 chipset, nogmaals een Find X6 Pro met Dimensity 9200 chip en ook een Find X6 met Snapdragon 8+ Gen 1. De drie Find X6-serie smartphones zullen voorzien zijn van een 50 megapixel camera, al zit er wel verschil tussen de gebruikte sensor, wat weer afhankelijk is van de gebruikte processor. De Snapdragon Find X6 Pro krijgt een Sony IMX989, een 1-inch sensor.

Alle drie de modellen krijgen een 3D ToF sensor en een 13-kanalen kleurensensor voor de beste kleurkwaliteit. Voorop zit er een 32 megapixel front-camera. In de Pro zit een 6,82 inch AMOLED-scherm en is er een 5000 mAh batterij met 100W laden en 50W draadloos laden. De normale Find X6 wordt verwacht met een 6,74 inch AMOLED-scherm met een 4800 mAh batterij en 80W laden en 30W draadloos laden.

Voor de Chinese markt worden de nieuwe Find X6-modellen in februari verwacht. Wanneer ze in Nederland aangekondigd worden, is niet bekend.

Bovenaan het artikel staat een foto van de Oppo Find X5-serie

