Evleaks deelt foto Oppo Find X6: krijgt enorme cameramodule

Er is weer nieuws te melden over de Oppo Find X6. De telefoon is nu te zien in een duidelijke foto, waarbij Oppo gekozen lijkt te hebben voor een nieuw ontwerp.

Nieuw ontwerp voor Oppo Find X6

Oppo komt volgend jaar met de release van een nieuwe high-end smartphone. In de afgelopen tijd zijn al meermaals berichten binnengekomen over de nieuwe high-end smartphones van Oppo. Dankzij een nieuw bericht van Evleaks, ook wel bekend als Evan Blass, zien we nu een foto van de achterkant van de Oppo Find X6.

De smartphone in kwestie krijgt een ander design dan dat we eerder zagen. Een enorm gigantische cameramodule valt direct op. Het heeft een nog prominentere cameramodule, met vermoedelijk een 50MP 1-inch sensor, 50MP groothoek en 32MP periscooplens. Er is weer samengewerkt met Hasselblad en ook zal de MariSilicon technologie weer aanwezig zijn. We verwachten tevens een Snapdragon 8 Gen 2 chipset in de Find X6. De huidige Find X5-serie werd eind februari aangekondigd. Mogelijk zien we de nieuwe X6-serie ook rond eind februari.

