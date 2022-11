Informatie over twee krachtpatsers van Oppo zijn uitgelekt in het geruchtencircuit. Het gaat om de nieuwe Oppo Find X6 Pro en de Reno 9 Pro Plus. Beide toestellen worden volgend jaar op de markt verwacht. We delen nu de eerste informatie vast met je.

Oppo Find X6 Pro specificaties uitgelekt

Er is nieuws over de nieuwe Oppo Find X6 Pro te melden. Yogesh Brar, een bron die vaker vroegtijdig informatie in handen heeft uit de smartphonewereld, meldt de specificaties van de nieuwe smartphone. Eerder verscheen al een schets. Het belooft een echte high-end smartphone te worden met natuurlijk de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De Oppo Find X6 Pro krijgt een flink 6,7 inch 2K scherm en een 32 megapixel front-camera. Achterop zien we een triple-camera met driemaal een 50MP lens, waaronder de hoofdlens dat tevens een 1-inch sensor is. Dit zorgt voor nog betere foto’s bij slechte(re) lichtomstandigheden. Verder is er een groothoek- en een telelens.

Uit de specificaties komt verder naar voren dat het toestel geleverd wordt met 8/12GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 128/256/512GB aan opslagruimte. De telefoon komt op de markt met Android 13 en de eigen ColorOS skin. De batterijcapaciteit komt uit op 5000 mAh en deze kan opgeladen worden met de 100W lader. Ook kun je het toestel weer draadloos opladen, en dit kan met een ondersteunende lader met maximaal 50 watt. Tot slot meldt Brar dat ook de MariSiliiconX 2 chip aanwezig is, net als de samenwerking met Hasselblad.

De huidige Oppo Find X5

Oppo Reno 9 Pro Plus

Een ander uitgebreid model waarover informatie is verschenen, is over de Oppo Reno 9 Pro Plus, wat gelijk ook een hele mond vol is. De smartphone wordt voorzien van de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, zo is de verwachting. Ook hier een 6,7 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 4700 mAh batterij die je met 80W snel kunt opladen. Oppo zal het scherm overigens bij dit model door laten lopen aan de zijkanten voor een extra premium uitstraling. Of Oppo het toestel ook hier uitbrengt en of dat dan ook deze naam krijgt, dat is niet bekend. Het gat tussen een high-end en ‘mid-end’ met deze specs is namelijk klein.