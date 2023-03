Oppo Find X6 en X6 Pro duiken op in persfoto’s

Er zijn persfoto’s verschenen van de nieuwe Oppo Find X6 en Find X6 Pro. De twee smartphones worden binnenkort verwacht, en dankzij Evan Blass zien we de telefoons nog eens goed op persfoto’s die uitgelekt zijn. Wat heeft de nieuwe smartphone van Oppo te bieden?

Oppo Find X6 (Pro) op persfoto’s

Op internet zijn nieuwe persfoto’s verschenen van de Oppo Find X6 en de Find X6 Pro. De twee smartphones worden binnenkort verwacht en dankzij Evan Blass kregen we eerder al een hands-on te zien. Evleaks, waaronder de leaker ook wel bekend is, deelt nu nieuwe foto’s van de telefoons. Het gaat om zowel de Find X6 als de Oppo Find X6 Pro.

Qua design delen de twee toestellen veel gelijkenissen. Voor de Oppo Find X6 Pro zijn de kleuren groen, zwart en dual-tone goud bedacht, waarbij die laatste over een soort lederen materiaal beschikt. Bij de Find X6 kunnen we een zwarte, groene en crème-achtige kleur verwachten, zo lijkt het. Voor de camera’s wordt samengewerkt met Hasselblad, net als bij de OnePlus 11. Bij zowel de Find X6 als de Find X6 Pro zien we drie camera’s aan de achterzijde. Bij het Pro-model krijgen we een 1-inch sensor voorgeschoteld. Volgens de geruchten krijgt de Find X6 driemaal een 50MP sensor.

Oppo Find X6

Bij de Oppo Find X6 Pro wordt gesproken over een Snapdragon 8 Gen 2; de Find X6 zelf krijgt een Snapdragon 8+ Gen 1 processor van Qualcomm mee. Overigens is er nog een interessant bericht over de twee toestellen. Er zou geen internationale release gepland zijn van de twee telefoons. Of dit voorgoed is, is niet duidelijk. Voorgaande vlaggenschepen werden wel uitgebracht in ons land.