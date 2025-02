OnePlus 12 en Samsung Galaxy A53 krijgen nieuwe update

Twee toestellen krijgen een nieuwe update aangereikt. De smartphones in kwestie zijn de OnePlus 12 en de Samsung Galaxy A53. Alle twee deze modellen krijgen in Nederland de update.

Updates voor OnePlus 12 en Galaxy A53

OnePlus 12

Vorig jaar verscheen de high-end OnePlus 12. De smartphone is inmiddels verschillende updates verder. Nu staat er een volgende update klaar, met versienummer V40P01, waarbij de smartphone een nieuwe versie van OxygenOS 15 krijgt. Deze update is zo’n 190MB groot en brengt enkele kleine verbeteringen. Het systeem is stabieler, er zijn nieuwe opties voor notities en de privékluis en ook voor de weer-app is er een verbetering. Er is geen nieuwe security-patch.

Galaxy A53

Han laat ons weten dat er voor zijn Samsung Galaxy A53 eveneens een update klaarstaat. Zijn toestel ontvangt de beveiligingsupdate van februari. Dit is inclusief de patches van Samsung zelf. De grootte van de update komt uit op zo’n 270MB en wordt vanaf nu uitgerold. Doorgaans worden ook bugfixes doorgevoerd, net als verbeteringen in de stabiliteit.

Je krijgt een notificatie als je de update kunt downloaden en installeren. Eventueel kun je via het menu met instellingen ook handmatig controleren of er een update klaarstaat.

