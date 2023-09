OnePlus 12 te zien in nieuwe renders: welke veranderingen komen er?

Met de OnePlus 12 in aantocht krijgen we steeds meer te weten over het toestel. Vandaag kunnen we de informatie uitbreiden met renders van de nieuwe smartphone. Wat heeft OnePlus voor ons in petto?

OnePlus 12 in renders

Dankzij leaker OnLeaks krijgen we een beter beeld van welke kant OnePlus op wil gaan met haar nieuwe high-end smartphone; de OnePlus 12. De smartphone lijkt qua ontwerp veel gelijkenissen te krijgen met de OnePlus 11, de huidige high-end smartphone die we uitgebreid hebben besproken in de OnePlus 11 review.

Kenmerkend is de cirkelvormige cameramodule die aan de zijkant van de achterkant is te vinden. Deze module loopt namelijk een stukje door. Duidelijk is dat OnePlus wederom voor de camera zal samenwerken met Hasselblad. De renders zijn volgens de bron gemaakt op basis van de pre-productie modellen, waardoor deze dicht bij de werkelijkheid moeten liggen. Echter kan een fabrikant er tijdens het proces altijd nog voor kiezen om zaken aan te passen.

De OnePlus 12 krijgt een aan de zijkanten doorlopend scherm met de selfie-camera in het midden van de smartphone. Aan de zijkant zien we ook weer de alert-slider. Eerder doken al camera-details op en kwam het nieuws naar buiten over een enorme accucapaciteit met ook draadloos laden. De capaciteit van de batterij zou namelijk uitkomen op 5400 mAh. Het opladen zou gaan met 100W, draadloos met 50W. De huidige OnePlus 11 ondersteunt geen draadloos laden.

We verwachten begin volgend jaar meer informatie over de nieuwe smartphone van OnePlus.