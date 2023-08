OnePlus 12: camera-details duiken op

Er is nieuwe informatie opgedoken over de high-end smartphone van OnePlus. De nieuwe OnePlus 12 zal een verbeterde camera meekrijgen, zo wordt duidelijk. Nu kunnen we details delen erover.

Camera van OnePlus 12

De opvolger van de OnePlus 11, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de OnePlus 11 review, verwachten we pas volgend jaar. Toch is in de afgelopen tijd wel het één en ander aan nieuws over de nieuwe generatie opgedoken. Waarschijnlijk kondigt het merk voor de Chinese markt de telefoon eind dit jaar al aan, zoals het merk eigenlijk altijd al doet.

Op het Chinese netwerk Weibo worden nu details gedeeld over de camera van de OnePlus 12. Allereerst is het goed te weten dat het om een gerucht gaat, dus dat we de informatie nog wel met een korreltje zout moeten nemen. De smartphone komt met een 50 megapixel hoofdcamera. Dit is een niet nader gespecificeerde Sony IMX9xxx 1/1.4 inch lens. Daarbij zou de OnePlus 12 ook een 50 megapixel groothoeklens meekrijgen. Een telezoomlens is ook aanwezig; een 64 megapixel lens met naar alle waarschijnlijkheid 3x optische zoom.

De telelens van de OnePlus 11 biedt nu 2x zoom, hier kon OnePlus dus zeker nog wat winst behalen. OnePlus zal ook bij de OnePlus 12 weer samenwerken met Hasselblad. Voornamelijk softwarematig moet daarmee de fotokwaliteit naar een hoger niveau getild worden. Eerder doken de specificaties al op van de OnePlus 12. Daaruit kwam naar voren dat verwacht wordt dat de smartphone een flink grotere accu krijgt.