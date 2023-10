OnePlus 12 te zien in live foto: krijgt het een bekend design?

Het ontwerp van de OnePlus 12 is al meermaals behandeld op DroidApp. Nu kunnen we een live foto delen van de nieuwe smartphone. Welke kant gaat OnePlus op met het design van de nieuwe high-end smartphone?

OnePlus 12 in live foto

Er is online een live foto verschenen van de OnePlus 12. De smartphone waarvan gisteren al de belangrijkste specificaties online kwamen, is nu te zien op een live foto. Veel details worden niet direct prijsgegeven, maar we krijgen er wel een beter beeld bij van de telefoon. De telefoon is gehuld in een case voor een vertoning, waardoor de precieze hoeken en randen verborgen blijven. Toch zien we dat het toestel wederom over een doorlopend scherm aan de zijkanten zal beschikken.

Net als bij de huidige OnePlus 11 zal het toestel bovenin het midden een selfie-camera krijgen. Aan de linkerkant zien we een opening. Daar vinden we dan ook de alert-slider terug. Hiermee zet je het toestel snel op stil, trillen of geluid aan. Aan de rechterkant van de OnePlus 12 zijn de volumetoetsen en de power-button te vinden, zoals dat bij het huidige model ook het geval is.

Naar verluidt komt de nieuwe OnePlus 12 met een Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Ook over de accu zijn al berichten online gekomen; waarbij gesproken wordt over een 5400 mAh batterij met 100W laden. Tevens moet het mogelijk zijn om 50W snel draadloos te laden.