OnePlus 12 in volle glorie te zien op uitgelekte persfoto’s

Persfoto’s zijn verschenen van de nieuwe OnePlus 12. De high-end smartphone van het bedrijf wordt uit de doeken gedaan door Evan Blass. We kunnen de telefoon in drie kleuren verwachten, waarbij OnePlus het design voorziet van een speels effect.

OnePlus 12 in persfoto’s

Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks, heeft op het internet nieuwe foto’s gedeeld van de OnePlus 12. Nadat we in de afgelopen tijd genoeg informatie en renders voorbij hebben zien komen, krijgen we nu ├ęcht een goed beeld van het toestel. De OnePlus 12 zal qua design veel overeenkomsten hebben met die van het huidige model; de OnePlus 11.

Dit resulteert in een smartphone met een grote cirkelvormige cameramodule aan de achterzijde, met daarin vier cameralenzen. In de hoek erbuiten zit de LED-flitser. Aan de voorzijde zien we een scherm dat wat doorloopt aan de zijkant. De front-camera is boven in het midden uitgelijnd. De kleuren waarin de OnePlus 12 uitgebracht wordt zijn wit, zwart en groen. Bij die groene zien we ook nog een speels effect terug, waarmee het toestel er nog frisser uitziet. De alert-slider is verplaatst naar de linkerkant.

Als we kijken naar de informatie over de OnePlus 12, dat in de afgelopen tijd is uitgelekt, zien we dat we het nodige van de smartphone kunnen verwachten. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat er vermoedelijk een OnePlus 12-serie wordt aangekondigd met daarin meerdere producten. De OnePlus 12 krijgt een flink 6,82 inch OLED-scherm met een maximale helderheid van maar liefst 2600 nits. Tevens krijgt de smartphone een Snapdragon 8 Gen 3 chipset en een 5400 mAh batterij met 100W laden.

De aankondiging van de smartphone is volgend jaar voor de Europese markt. Voor de Chinese markt is de aankondiging op 4 december.