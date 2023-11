‘OnePlus komt met meer toestellen in OnePlus 12-serie’

Het lijkt er volgens geruchten op dat OnePlus meer toestellen wil aankondigen binnenkort. De in december te verwachten OnePlus 12-serie zou namelijk bestaan uit meer dan één model. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus 12-serie op komst

Op 4 december heeft OnePlus de aankondiging van de OnePlus 12. Dit is als eerst voor thuisland China. Wij in Europa krijgen vermoedelijk de smartphone te zien in januari, dan zou de internationale aankondiging van de smartphone zijn.

De doorgaans goed geïnformeerde leaker Max Jambor laat weten dat het hier niet om één toestel zal gaan. OnePlus zal hier de OnePlus 12-serie gaan aankondigen. Verdere details zijn niet bekend. De OnePlus 10- en 11 bestonden voor ons slechts uit één toestel. De voorgaande modellen bestonden uit meer modellen. Zo hadden we in het voorjaar bijvoorbeeld de normale en de Pro. Tot en met de 8-serie verscheen in het najaar nog de T-versie van een toestel.

Samsung kondigt al sinds jaar en dag drie modellen aan binnen de lijn. Zo hebben we nu de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. Het is niet bekend wat de plannen van OnePlus hierin zijn. De kans is ook aanwezig dat er naast een standaard model een Pro en een Lite-model komen, maar dat is op dit moment gissen.

Zodra we meer informatie hierover hebben, lees je dat natuurlijk op DroidApp.