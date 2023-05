OnePlus rolt OxygenOS 13.1 uit voor 11, 10, 9- en 8-serie

Verschillende smartphones van OnePlus worden bijgewerkt met een update naar de nieuwste versie van OxygenOS. In OxygenOS 13.1 zien we een reeks nieuwe functies en verbeteringen.

OxygenOS 13.1 wordt uitgerold

OnePlus heeft het startschot gegeven voor de uitrol van OxygenOS 13.1. De nieuwe versie die door de fabrikant verspreid wordt, komt beschikbaar voor acht toestellen die in de afgelopen tijd zijn uitgebracht. Met deze update worden meerdere nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd.

Het gaat onder andere om een verbetering in het gamen op de toestellen. Met de Championship modus in de Game Assiustent moeten de prestaties nog verder verbeterd worden. Tevens heeft OnePlus gewerkt aan een nieuwe privé meditatie-ruimte, waarbij je tot rust kunt komen met verschillende rustgevende nummers. Ook zijn er nog andere verbeteringen. De volledige changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Seamless interconnection (OnePlus 9 and 9 Pro only)

New auto-connect feature enables automatic connection between phones, tablets, and PCs placed in close proximity.

Personalization (OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 11)

Expands Omoji’s functionality and library.

Health

Adds a new TalkBack feature that recognizes and announces images in apps and Photos.

Adds the new Zen Space app, with two modes, Deep Zen and Light Zen, to help you focus on the present.

Improves Simple mode with a new helper widget and quick tutorials on the Home screen. (OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, and 9R only)

Gaming experience

Adds the Championship mode to Game Assistant. This mode improves performance while also disabling notifications, calls, and other messages to give you a more immersive gaming experience.

Adds a music playback control to Game Assistant, so you can listen to and control music easily while gaming.

System (OnePlus 10 Pro only)

Improves system stability and performance.

Extends the battery life in some scenarios.

Het kan even duren totdat alle gebruikers de update aangeboden krijgen. OnePlus rolt namelijk updates gefaseerd uit.