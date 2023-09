Nothing Phone 2 krijgt update met nieuwe functies, OnePlus 10 Pro met augustus-patch

Nieuwe updates staan klaar voor de Nothing Phone 2 en de OnePlus 10 Pro. Beide smartphones zien een reeks verbeteringen met de update die beschikbaar is gesteld.

Updates voor Nothing en OnePlus

Nothing heeft een nieuwe update klaargezet voor de Nothing Phone 2. De update brengt het toestel naar Nothing OS 2.0.3. Deze nieuwe versie heeft een changelog vol verbeteringen en nieuwe functies. Bijvoorbeeld is het nu mogelijk een widget te plaatsen van het kompas, die je direct gedetailleerde informatie geeft. Verder is er een nieuwe interface in de pocket mode en zijn er verschillende verbeteringen. Zo is de stabiliteit van de haptische feedback en NFC verbeterd. Met de vorige update bleef het patch-niveau op juli staan,

OnePlus 10 Pro

Een nieuwe update is er ook voor de OnePlus 10 Pro. Deze smartphone krijgt een vrij kleine update. Hierbij gaat het om een nieuwere security-patch, namelijk beveiligingsupdate augustus, een een fix. Deze fix heeft te maken dat het toetsenbord met cijfers soms niet tevoorschijn kwam tijdens het telefoneren.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Je krijgt een notificatie als je de update kunt downloaden.

Nothing Phone 2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 661,00 euro