Android 15 uitgerold voor Nothing Phone (2) en Phone (2a)

De update naar Android 15 wordt vanaf nu uitgerold voor twee smartphones van Nothing. De fabrikant rolt Android 15 met Nothing OS 3.0 uit voor de Nothing Phone (2) en de Nothing Phone (2a). Beide toestellen krijgen hierbij een reeks nieuwe functies en mogelijkheden.

Nothing Phone (2) en (2a) krijgen Android 15

Twee smartphones van Nothing worden vanaf nu voorzien van de grootse update naar Android 15. Dit wordt gecombineerd met de update naar Nothing OS 3.0, de nieuwe skin van Nothing. De twee toestellen, welke opvallen door hun lichtgevende achterkant, krijgen met de update enkele verbeteringen aangereikt. Natuurlijk zijn het de nieuwe functies in Android 15 die beschikbaar komen, maar er is meer.

Nothing OS 3.0 wordt voorzien van een vernieuwd menu met snelle instellingen. Er is ook een vernieuwde pop-up weergave voor apps, een betere typografie en Shared Widgets die je kunt delen met andere Nothing-gebruikers. Volgens de fabrikant komt er later deze maand ook een countdown-widget. Wat verder opvalt is de nieuwe galerij-app, waarbij er een geavanceerde zoekfunctie aanwezig is en verschillende bewerkingstools. Nothing geeft je ook een vernieuwd vergrendelscherm dat je volledig zelf kunt personaliseren. De AI Smart Drawer kan automatisch apps categoriseren en apps in mappen plaatsen.

Wil je precies weten wat er allemaal nieuw is? Bekijk dan de onderstaande video, met al het nieuws in Nothing OS 3.0. De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update binnen zien komen.



Nothing Phone 2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 539,00 euro