Nothing Phone (2a) met ‘glow in the dark’ behuizing getoond

Nothing heeft een nieuwe variant op de Nothing Phone (2a) aangekondigd. De nieuwe versie is voorzien van een ontwerp met het gebruik van glow in the dark. Het is de Community Edition van deze telefoon.

Nothing Phone (2a) Community Edition

Een nieuwe variant van de Nothing Phone (2a) is aangekondigd. Het is de Nothing Phone (2a) Community Edition, welke voorzien is van een achterkant met glow in the dark. Dit betekent dat wanneer deze achterkant aan licht is blootgesteld, zelf nog een tijd erna oplicht. Het design is bedacht door de gebruikerscommunity van het merk Nothing. De lichteffecten blijven.

Qua specificaties is de Nothing Phone (2a) in deze versie gelijk aan de Nothing Phone (2a) Plus. Wel geldt er een hogere prijs, waarbij gesproken wordt over een bedrag van 399 Britse Pond. Bij het toestel is er ook een nieuwe wallpaper, welke weer betrekking heeft op het nieuwe ontwerp. De Nothing Phone (2a) wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage van 1000 exemplaren.