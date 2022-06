OnePlus krijgt volle laag kritiek na vragenlijst over OxygenOS

OnePlus benadrukt altijd dat zij de mening van haar gebruikers erg belangrijk vind. Met de komst van OxygenOS 12 lijkt dat toch een stuk minder te gelden. Bij een vragenlijst over OxygenOS krijgt de fabrikant de volle laag.

OnePlus krijgt kritiek

Oppo en OnePlus gaan steeds verder samenwerken. Die samenwerking is onder andere op het gebied van software, waarbij OxygenOS en ColorOS steeds dichter naar elkaar toe groeien. Deze stap wordt echter niet door iedereen gewaardeerd. Dit komt naar voren bij de vragenlijst die OnePlus online heeft gezet. Met deze lijst wil het bedrijf inzicht krijgen in de ervaringen en bevindingen van het nieuwe OxygenOS 12.

De nieuwe OnePlus 10 Pro draait op deze skin van de fabrikant en ook verschillende modellen zoals de OnePlus 9 Pro zijn inmiddels voorzien van Android 12 met OxygenOS 12. Duidelijk wordt direct dat OnePlus meer naar ColorOS is gegroeid met de software, en dat is bij de gebruikers niet positief ontvangen.

Hoewel de antwoorden van de enquête niet openbaar gemaakt worden, zien we aan de hand van de reacties op de vragenlijst duidelijk de kritiek verschijnen. De vragenlijst kan niet meer ingevuld worden, maar de reacties gaan door. Overduidelijk is dat OnePlus een stortvloed aan kritiek krijgt op de veranderingen in OxygenOS 12. Gebruikers zouden spijt hebben van hun aankoop, spijt hebben van de update naar Android 12 en iemand anders had liever doorgespaard voor een iPhone.

Eerder leek het erop dat OxygenOS en ColorOS helemaal samengevoegd zouden worden, maar daar lijkt het bedrijf eerder al op teruggekomen te zijn. Pete Lau, de CEO van het bedrijf, liet eerder al weten dat het de exclusieve functies van OxygenOS, samen met de naam zal blijven voeren.

OnePlus 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 898,00 euro