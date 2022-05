OnePlus 10 Pro krijgt nieuwe OxygenOS 12 A.13 update met energieverbeteringen

OnePlus rolt een nieuwe update voor de OnePlus 10 Pro. Het high-end model krijgt OxygenOS 12 A.13 als update, met verbeteringen op het gebied van energieverbruik en meer.

OxygenOS 12 A.13 update voor OnePlus 10 Pro

Het duurde even, maar eindelijk staat er weer een nieuwe update paraat voor de OnePlus 10 Pro. De laatste update werd bij de release uitgerold voor het high-end model van de fabrikant. Een nieuwe update is nu een feit en brengt het toestel naar versie OxygenOS 12 A.13. Opvallend, aangezien in sommige regio’s al begonnen is met het updaten naar A.15 als software-versie. Bij de update die nu wordt uitgerold, wordt beveiligingsupdate april 2022 meegeleverd.

Kijkend naar de changelog zien we wel verschillende verbeteringen. Die hebben betrekking op het energieverbruik in verschillende omstandigheden, verbeteringen voor de vingerafdrukscanner en de audio-processing. Verder zijn er optimalisaties voor de front-camera en de netwerkstabiliteit. Zoals we in onze OnePlus 10 Pro review al hebben geschreven, zijn vooral de verbeteringen voor de accuduur een welkome toevoeging. De praktijk moet uitwijzen of de batterijduur na de update inderdaad beter is.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de smartphone.

Changelog

System

[Optimized] fingerprint algorithm, improved the success rate of fingerprint unlocking

[Optimized] the power consumption in some scenarios, improved user experience

[Optimized] audio processing, improved communication quality

[Fixed] the occasional issue that the phone may fail to turn on automatically at a set time

[Improved] system stability

Camera

[Optimized] the quality of taking photos with the front camera

Network

[Optimized] network stability