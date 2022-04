OnePlus 10 Pro verkrijgbaar in Nederland: alle details op een rij

De OnePlus 10 Pro is het nieuwe high-end toestel van OnePlus; voorzien van een nette prijs en boordevol mogelijkheden. Denk aan een geavanceerde camera en onwijs snel de batterij weer opladen. Vanaf vandaag is de telefoon verkrijgbaar.

OnePlus 10 Pro in Nederland verkrijgbaar

Van het weekend verscheen op DroidApp onze uitgebreide OnePlus 10 Pro review. We zien duidelijk dat bijvoorbeeld op het gebied van de camera verbeteringen zijn doorgevoerd, dankzij de samenwerking met Hasselblad. De fotokwaliteit gaat met stappen omhoog. Onder verschillende omstandigheden kun je met de telefoon mooie foto’s schieten. Hiervoor beschikt de telefoon over een triple-camera met een 48 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telefotolens.

OnePlus geeft de 10 Pro een 6,7 inch QHD+ beeldscherm mee; een AMOLED-paneel met een adaptieve verversingssnelheid van 120Hz. De OnePlus 10 Pro beschikt over een 5000 mAh batterij die met een kracht van 80W met een half uur laden weer volzit. Daarbij is er de handige Alert Slider waarmee je de telefoon snel op stil, trillen of geluid aan kunt zetten. We zien verder tenminste 8GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en de snelle Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm.

Qua updates zit het wel goed bij de OnePlus 10 Pro. De fabrikant belooft drie Android-updates voor de smartphone, samen met vier jaar beveiligingsupdates. Vanuit de doos draait het toestel direct op Android 12 met OxygenOS 12.

In vergelijking met de concurrentie is de OnePlus 10 Pro, voor een vlaggenschip, uitgebracht tegen een schappelijke prijs. Je kunt terecht bij de officiële verkopers; OnePlus, Mobiel, Amazon en Coolblue.