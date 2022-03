OnePlus 10 Pro is aangekondigd voor Europa: alles voor de camera

De OnePlus 10 Pro is aangekondigd voor Europa. Het bedrijf beschikt over een Hasselblad camera, uitgebreide mogelijkheden en een fris nieuw design. We zetten de details allemaal op een rijtje.

OnePlus 10 Pro voor Europa

De nieuwe high-end smartphone van OnePlus is zojuist officieel aangekondigd. De fabrikant heeft het doek van de OnePlus 10 Pro gehaald. Anders dan voorgaande jaren blijft het voorlopig bij één model waar de focus op komt te liggen; de Pro dus. Voor nu is er geen ander model in deze reeks, waardoor het de keus wat makkelijker maakt. De OnePlus 10 Pro is uitgerust met een rijk aanbod aan mogelijkheden.

Dit begint met het 6,7 inch Fluid AMOLED-scherm dat een QHD+ resolutie biedt en een adaptieve verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm. Je hebt keuze uit 8GB of 12GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslagruimte. Dit geheugen is niet uit te breiden, wel is er ruimte voor een tweede simkaart.

Er is een 5000 mAh batterij in het toestel en we zien hier net als bij de OnePlus Nord CE 2 niet het bekende Warp Charge, maar SuperVOOC. Dit is de technische benaming voor het snelladen bij Oppo. Het opladen gaat bij de OnePlus 10 Pro met een kracht van 80 watt. Draadloos laden kan met 50W. Het volledig opladen zou met 32 minuten voltooid moeten zijn, draadloos komt dit neer op 47 minuten met de ondersteunende lader.

Camera

De OnePlus 10 Pro wordt geleverd met een geavanceerde camera; deze bestaat uit een 48 megapixel camera, een 50 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens met 3,3x zoom. Er is samengewerkt met Hasselblad. Met tal van technische namen belooft OnePlus de beste fotokwaliteit, met realistische natuurlijke kleuren en een videomodus waarbij je handmatig de instellingen zoals ISO aan kunt passen.

OnePlus levert haar nieuwe paradepaardje met Android 12, samen met de OxygenOS 12 skin. De telefoon wordt geleverd in de kleuren Volcanic Black en Emerald Forest. De behuizing is niet volledig glad, maar heeft een wat meer ruwe afwerking, dat prettig in de hand ligt. De groengekleurde is alleen leverbaar in de configuratie 12GB/256GB. De prijs start bij 899 euro voor 8GB/128GB, de configuratie 12GB/256GB gaat voor 999 euro over de toonbank. De OnePlus 10 Pro is verkrijgbaar vanaf 5 april.

De OnePlus 10 Pro zal drie Android-updates krijgen en voor een periode van vier jaar beveiligingsupdates. Doorgaans worden security-patches eenmaal per twee maanden uitgerold.

Houd DroidApp de komende dagen in de gaten voor de uitgebreide review van de OnePlus 10 Pro!