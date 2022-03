‘OnePlus komt voor september met nog zeven smartphones’

Zeven nieuwe modellen van OnePlus zullen hun debuut gaan maken tot en met september, een flink aantal voor een fabrikant dat ooit begon met één modelserie. De OnePlus 10- en Nord-serie zullen uitgebreid worden met nieuwe modellen.

OnePlus met 7 modellen

Het portfolio van OnePlus is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid, waar het eerst begon met één modelserie; de high-end telefoon. Daarna kwam de Nord-serie en die is in de afgelopen tijd nog verder uitgebreid met meer modellen. In de komende maanden kunnen we nog veel meer verwachten, zo wordt duidelijk uit de berichtgeving van een leaker. Het gaat om zeven modellen die toegevoegd worden.

Om te beginnen krijgen we deze maand nog de OnePlus 10 Pro te zien voor Europa. Deze smartphone werd eerder al gepresenteerd voor de Chinese markt. In april staat de OnePlus Nord CE 2 Lite in de startblokken; als ‘lichtere uitvoering’ van de eerder verschenen OnePlus Nord CE 2, die we uitgebreid hebben besproken in de OnePlus Nord CE 2 review.

Eind april, begin mei kunnen we de OnePlus Nord 2T verwachten, terwijl in mei een ander model in de 10-serie zal verschijnen; de OnePlus 10R. Als het dan eventjes stil is, kunnen we in juli de nieuwe OnePlus Nord 3 verwachten, waarover van de week de eerste berichten binnenkwamen. Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus staat gepland voor aan het eind van Q3, ofwel eind september. Dan komt OnePlus met de OnePlus 10 Ultra, die boven de nieuwe Pro gepositioneerd zal worden. Er gaan nog geruchten over een OnePlus Nord N20 / N300 in juli, maar onbekend is of die er inderdaad aan zitten te komen. Daarover heeft deze bron geen informatie gedeeld.

Dat OnePlus met 7 modellen komt, betekent niet dat alle toestellen ook naar Europa komen. Zo hebben we twijfels bij de OnePlus Nord CE 2 Lite en de 10R. Maar alle informatie zal in de komende tijd duidelijk worden. DroidApp houd je natuurlijk op de hoogte.