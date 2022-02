OnePlus Nord CE 2 review: middenklasser gedraagt zich uitstekend als high-end

Deze week werd de nieuwe OnePlus Nord CE 2 5G aangekondigd, een telefoon met prima specificaties, zonder dat je hiervoor de hoofdprijs hoeft neer te leggen. Maar hoe bevalt de telefoon? In de afgelopen weken hebben we de nieuwe Nord CE 2 uitgebreid getest in deze review.

OnePlus Nord CE 2 review

In de afgelopen weken hebben we al ‘stiekem’ mogen spelen met de nieuwe OnePlus Nord CE 2 5G. Het toestel is de opvolger van de vorig jaar verschenen OnePlus Nord CE, die we destijds eveneens uitgebreid aan de tand hebben gevoeld. Met het nieuwe model wil OnePlus wederom bewijzen dat het prima mid-end toestellen maakt. Die telefoon verscheen in juni, de opvolger dus al in februari. Mogelijk voor meer spreiding tussen de CE en de normale Nord, waarvan we later dit jaar een nieuw model verwachten. Grote minpunten waren er niet, maar zijn de oneffenheden van het vorige model met het nieuwe toestel gladgestreken?

Verkooppakket

Duidelijk is dat er bij fabrikanten steeds meer beknibbeld wordt op de inhoud van het verkooppakket. Gelukkig zien we dat niet terug bij de Nord CE 2 van OnePlus. Deze telefoon krijgt alles mee wat je nodig hebt, samen met nog dat beetje extra. Zo is er naast de telefoon zelf en wat papierwerk, de snelle 65W oplader en zelfs een siliconen case. Je kunt direct beginnen met het in gebruik nemen van de nieuwe telefoon!

Design en interface

Het ontwerp van de OnePlus Nord CE 2 doet direct bevestigen dat we hier te maken hebben met een smartphone van deze Chinese fabrikant. Het voelt direct vertrouwd, al missen we net als bij zijn voorganger wel de alert-slider die we op andere toestellen van de fabrikant vaak wel zien. Aan de voorzijde van de OnePlus is een 6,43 inch beeldscherm geplaatst; voorzien van een Full-HD+ resolutie en verversingssnelheid van 90Hz. In de linkerhoek zien we bovenin een 16 megapixel front-camera.

De linkerkant van de telefoon is gevuld met de twee volumetoetsen, terwijl we rechts de power-button vinden. Aan de onderkant van de OnePlus zien we een USB-C poort, de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en de speaker.

Ik vind de achterkant van de OnePlus Nord CE 2 5G smaakgevoelig. Deze oogt namelijk als glanzend plastic en met dit blauw is dit niet helemaal mijn smaak. Gelukkig zijn daar hoesjes voor. Wat verder daar opvalt is de grote cameramodule die als een bult op de achterkant ligt. We zien twee grote lenzen, waarbij er ook nog een derde lens aanwezig is. Hier komen we later op de OnePlus Nord CE 2 review op terug. De smartphone ligt goed in de hand, en dat is wel zo prettig, wel vind ik hem best wel wat plastic-achtig.

Wat eveneens prettig is, is dat de vingerafdrukscanner van de telefoon geïntegreerd is in het beeldscherm. ‘Vroeger’ was dit niet altijd een voordeel, omdat de werking hiervan nog weleens te wensen overliet. Dat is bij deze telefoon in ieder geval niet het geval. We merken op dat de vingerafdrukscanner snel zijn werk doet en hij daarin nauwelijks onderdoet voor een duurdere telefoon.

Wat mij wel direct weer opviel, is dat net als bij zijn voorganger de helderheidssensor erg wispelturig is. Te donker overdag, te fel in de avond en daarbij past hij het op onlogische momenten aan. Beetje irritant. Paar keer schuiven met de helderheidssensor en hem dan weer op automatisch zetten, lijkt iets verschil te maken, maar het is jammer dat OnePlus dit probleem niet helemaal lekker heeft aangepakt.

Interface

OnePlus levert de OnePlus Nord CE 2 5G met de eigen OxygenOS-skin. Deze is nu nog voorzien van Android 11, met OxygenOS 11.3, dat erg prima loopt op de smartphone. Het is jammer dat OnePlus de telefoon niet gelijk voorzien heeft van Android 12, maar hopelijk laat die update niet al te lang op zich wachten.

De interface is zoals we die gewend zijn van OnePlus. Dit betekent een opgeruimd scherm met duidelijke indeling. Je kunt verticaal door het menu scrollen waarbij de geïnstalleerde applicaties op alfabetische volgorde voor je gesorteerd staan. Je kunt ook het Ambient Display activeren, wat ook wel het Always On Display wordt genoemd. Deze kun je gepland ingeschakeld houden, of voor altijd. Hiermee zie je direct je actuele meldingen, de tijd, datum en het batterijpercentage.

Zoals we van OnePlus gewend zijn kun je verschillende zaken personaliseren in de interface. Zo kun je denken aan de kleuren van de snelle instellingen. Daarnaast kan het lettertype aangepast worden en ook de vorm van de icoontjes kunnen veranderd worden.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

We vinden zelden nog een smartphone waarmee bellen een probleem is. Dat geldt ook voor de OnePlus Nord CE 2 5G, die deze zaken netjes afhandelt. Je kunt dual-sim gebruiken, zonder dat de ruimte voor de tweede simkaart ten koste gaat van de ruimte voor een geheugenkaart.

Op het gebied van connectiviteit heeft het toestel alles in huis dat je nodig hebt. Zo is er ondersteuning voor het 5G-netwerk en kun je gebruik maken van Bluetooth, NFC, GPS en WiFi. Die laatste vorm van verbinding is er zowel in 2.4GHz als in 5GHz.

Multimedia: muziek en film

De OnePlus Nord CE 2 5G heeft een mooi scherm om lekker je serie of video op te kijken. Het scherm is prima afleesbaar, ook op zonnige dagen. Geen problemen hiermee dus. Daarbij kun je de telefoon ook goed gebruiken voor het afspelen van je favoriete muziek. De enkele speaker die hiervoor gebruikt wordt, bevindt zich aan de onderkant van het toestel. Het geluid is voor een mid-end toestel prima te noemen, al klinkt het op maximaal volume wat geknepen.

Camera: foto en video

Voor de foto’s is de smartphone uitgerust met een triple-camera; voorzien van een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De camera-app is herkenbaar OnePlus en laat zich ook op de Nord CE 2 5G goed bedienen. We zien een duidelijke interface en gebruiksvriendelijke indeling. De boom-icoontjes maken duidelijk dat er een groothoek- of inzoom-foto gemaakt kan worden. Doordat een telelens ontbreekt is dit echter wel digitaal inzoomen, met kwaliteitsverlies als gevolg. Hoewel we dat in sommige gevallen erg mee vinden vallen. Wel vinden we de groothoeklens wat flets soms.

Maar hoe zit het met de fotokwaliteit? We hebben onder verschillende omstandigheden de camera van de OnePlus Nord CE 2 getest, en kunnen stellen dat deze het echt niet slecht doet. De telefoon maakt doorgaans mooie foto’s. Bij ons stond HDR automatisch geactiveerd, wanneer dit nodig was. En dat levert dan duidelijk een betere foto op. Wel valt op dat de foto’s wat sneller bewogen kunnen zijn. De nachtfoto’s zijn aardig, gezien de prijs van de telefoon, al verliezen ze aardig wat details.. Er is een speciale nachtmodus die wat meer detaillering brengt, maar ook meer ruis geeft. Al met al keurige foto’s voor de prijs van de telefoon.

Hieronder vind je een foto die we met de Nord 2 CE hebben gemaakt. Meer foto’s vind je terug in het online fotoalbum.

Selfie- en videocamera

Selfies worden gemaakt met de 16 megapixel front-camera. De beelden die deze maakt zijn vrij aardig, al zien we op het grote scherm van de computer dat er aardig wat ruis meekomt. Video’s die met de Nord CE 2 5G worden gemaakt zien er goed uit, al blijft het jammer dat tijdens het filmen niet geswitcht kan worden naar bijvoorbeeld de groothoeklens, of bij 1080p ingezoomd kan worden. De video die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken. De videokwaliteit is bij het toestel prima in orde.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

OnePlus heeft de Nord CE 2 uitgerust met de Dimensity 900 chipset van MediaTek. We zagen bij eerdere toestellen al een processor van deze fabrikant, en die wist uitstekend te scoren in bijvoorbeeld de OnePlus Nord 2 review. Dit is weliswaar en ander model, de prestaties zijn uitstekend te noemen. In de afgelopen weken hebben we geen haperingen of vastlopers ontdekt, en alle werkt snel en naar wens. Hier helpt de 8GB aan werkgeheugen ook aan mee. Alles voelt erg smooth en soepel aan. Niets op aan te merken! Het interne geheugen komt uit op 128GB.

Accu

Er is een 4500 mAh accu in de smartphone te vinden, een accu die ontzettend snel opgeladen kan worden. Inmiddels is door de verdere samenwerking met Oppo niet meer gekozen voor de naam Warp Charge, maar is het voortaan de naam van Oppo, SuperVOOC. Het opladen van de OnePlus Nord CE 2 kan met een kracht van 65W, en dat is (zeker in deze prijsklasse) een absoluut voordeel.

High-end toestellen zitten doorgaans vol opties en features die elk ook wat meer vragen van de accu. Ondanks dat de Nord CE 2 5G een erg compleet toestel is, lijkt het er niet op dat de batterij er veel onder te lijden heeft. Met intensief gebruik, onderweg hebben we bijvoorbeeld aan het einde van de dag nog 38 procent over, met een schermtijd van drie uur en 48 minuten. Een uitstekende accuduur.

Updatebeleid

Stiekem is het wel een gemis dat de telefoon niet standaard met Android 12 verschijnt, maar met Android 11. De update naar Android 12 wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht en dat is gewoon een minpunt. OnePlus belooft drie jaar lang beveiligingsupdates en twee jaar Android OS-updates. Android 13 komt dus sowieso naar de OnePlus Nord CE 2 5G, maar of Android 14 naar het toestel komt, dat is onzeker.

Beoordeling

In de afgelopen weken hebben we de OnePlus Nord CE 2 5G als ‘daily driver’ gebruikt, een toestel dat zich van zijn beste kant laat zien. Het stelt eigenlijk niet teleur en biedt het goede van alle werelden, zonder dat je hiervoor een hoop geld neer hoeft te leggen. De camera maakt mooie kiekjes, het toestel is snel en de accu is meer dan prima. Groot voordeel is dat deze batterij ook nog eens ontzettend snel opgeladen kan worden; dat doet de concurrentie niet na.

Verbeterpunten zijn er ook; de wispelturige helderheidssensor is met wat rommelen aan de instellingen al te verbeteren, maar het zou fijn zijn als OnePlus deze zaak oppakt. Daarbij is het jammer dat de telefoon niet vanuit de fabriek gelijk met Android 12 uitgebracht wordt. Desondanks heb je met de OnePlus Nord CE 2 5G echt een heel leuk toestel.

Je kunt de OnePlus Nord CE 2 5G kopen bij OnePlus, Coolblue en Mobiel. Bestellen is mogelijk vanaf 3 maart.