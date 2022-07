Nieuwe OnePlus 10T renders verschenen: toch wat minder spectaculair?

OnePlus komt binnen afzienbare tijd met de nieuwe OnePlus 10T, zo is de verwachting. De OnePlus 10T is al meermaals langsgekomen in de geruchtenmolen. Nu zien we nieuwe beelden van het toestel.

OnePlus 10T renders

Er zijn nieuwe beelden verschenen van de OnePlus 10T. De smartphone waarover het al regelmatig is gegaan op DroidApp, is nu te zien op renders die zijn gemaakt van de smartphone. Zo krijgen we een nog beter beeld van hoe het toestel van de Chinese fabrikant eruit zal komen te zien. De 10-serie bestaat tot nu toe enkel uit de OnePlus 10 Pro, die we eerder hebben besproken in de OnePlus 10 Pro review.

Dankzij OnLeaks zien we nu de nieuwe beelden van de OnePlus 10T. De smartphone kent een aantal kleine subtiele veranderingen ten opzichte van het Pro-model, die direct worden uitgelicht door de bron. Opvallend is dat het metalen frame wordt vervangen door eentje van plastic en dat de camera-module ook iets wordt aangepast. De OnePlus 10T heeft een plat scherm en zal opvallend genoeg zonder alert-slider verschijnen, juist een key-feature van OnePlus; niet voor de T dus. Verder wordt een 6,7 inch scherm verwacht, vermoedelijk met een Full-HD+ resolutie. Wel zal de laadkracht uitkomen op 150W en de accucapaciteit op 4800 mAh. We verwachten verder een een 50MP hoofdcamera, 16MP groothoeklens en dat zonder telelens, helaas.

Als de geruchten kloppen, dan is de aankondiging van de OnePlus 10T ergens in juli.